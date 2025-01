Los árbitros "se mojan" sobre las jugadas polémicas del derbi: "La acción de Campuzano está al límite"

El derbi asturiano volvió a dejar jugadas polémicas. La actuación del joven colegiado, Miguel Sema Espinosa, de 29 años, irritó en ocasiones a los jugadores del Sporting, mientras que en otros momentos enfadó a los del Oviedo. Hubo una decisión que fue realmente controvertida y que ha trascendido: cuando decide parar el partido durante un cuarto de hora por lanzamiento de objetos. Pero después hay jugadas polémicas donde rojiblancos y azules no se ponen de acuerdo. Esencialmente tres: el posible penalti de Luengo sobre Olaetxea, el codazo de Campuzano a Luengo donde se reclama roja, y la acción entre Queipo y Hassan que precede al 1-1 y donde los azules piden falta sobre el extremo del Oviedo.

Reclaman penalti a Olaetxea. El Sporting pidió en el primer tiempo penalti sobre Olaetxea en una acción donde el medio cae dentro del área tras contactar con Luengo. En Gijón reclaman que el zaguero azul barre al jugador sportinguista con una zancadilla, además de finalizar derribándole con los brazos. En Oviedo creen que el contacto es insuficiente. "Me parece que no es suficiente para penalti. Es difícil de apreciar. Olaetxea no tiene tampoco control claro de balón; para mí no es suficiente. En cualquier caso, creo que es jugada de árbitro. No da para el VAR", opina el excolegiado internacional Alfonso Pérez Burrull.

Codazo de Campu a Luengo. El Oviedo pidió roja a Campu por un codazo sobre Luengo. Antes, el delantero del Sporting recibió otro codazo de Calvo que el colegiado no señaló. Ambas acciones fueron protestadas. Sobre todo, el codazo de Campu a Luengo, donde el punta vio amarilla. "Está muy al límite la acción de Campuzano. No hay intención de jugar el balón. Pero falta brutalidad, fuerza excesiva. Entiendo que no entre el VAR", opina el analista arbitral Pável Fernández.

Posible falta a Hassan. El Oviedo reclamó falta de Queipo a Hassan en la acción que luego precede al 1-1 de Gelabert. Pável Fernández es muy contundente: "No es falta. ¡Qué va! Lo toca un poco, pero es un deporte de contacto. En esta el VAR no puede decir nada".

