Pier defiende el parón: "No paraban de tirar cosas"

El central del Sporting Róber Pier defendió ayer la decisión del árbitro riojano Miguel Sesma Espinosa de parar durante quince minutos el juego en el derbi asturiano que se celebró el pasado sábado en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo ante el lanzamiento de objetos. La decisión del colegiado ha traído cola. Los jugadores de los dos clubes asturianos no se ponen de acuerdo en una medida que ha situado en el foco nacional al partido. El vestuario del Real Oviedo considera exagerada la determinación del juez principal de parar el encuentro durante un cuarto de hora: "Todo esto es el folclore de fútbol: te tiraron papeles, no una botella o una navaja. Si van a Argentina…", dijo molesto Santiago Colombatto. El vestuario rojiblanco, mientras, se alinea con el colegiado Sesma Espinosa a través de uno de los jugadores más importantes del equipo como es Pier. "Si tiras cualquier cosa al campo, pues es normal que el árbitro tome esa decisión. A partir de ahí pararon y tenían que hacer eso los árbitros, sin ese correctivo no iban a parar", explicó el zaguero.

El defensa coruñés, de 29 años, también defendió el empate (1-1) cosechado en el Tartiere: "Queríamos ganar, pero el partido tiene una gran dificultad".

Decisión del colegiado.

"No se puede hacer, simplemente es eso. Si tiras cualquier cosa al campo, si lo reiteras y no dejas seguir el normal transcurso del partido, pues es normal que el árbitro tome esa decisión. A partir de ahí pararon y tenían que hacer eso los árbitros, sin ese correctivo no iban a parar".

Mejoría en los derbis.

"Estoy orgulloso de cómo se compiten los derbis en el Sporting. No es fácil, hay presión, hay nervios, poco juego y poco fútbol. Estos años hubo buenos resultados y estamos satisfechos, tiene mérito. Son partidos de una tensión alta y en casa les hemos pasado por encima en intensidad, en ritmo… Fuera de casa hemos sabido competir. Toca seguir esa mentalidad en estos partidos tan importantes para todos".

¿Buen punto en el tartiere?

"Queríamos ganar al Oviedo, obviamente. El partido tiene una gran dificultad y ellos consiguen adelantarse. Logramos empatar con madurez y hay que dar por bueno el resultado, sin tampoco estar eufóricos".

el Elche, próximo rival

"Ahora viene a casa el Elche y vamos a intentar ganarle. No hay nada personal contra ellos. El Elche viene muy bien, muy en forma. Juegan la Copa del Rey, pero tienen tiempo suficiente para ganar. Vamos a iniciar el partido con intensidad y nosotros vamos a poner eso de nuestra parte".

