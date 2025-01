Nacho Méndez, el maratoniano indispensable para Albés: los parámetros físicos del medio de Luanco que destacan en Segunda

Los números no mienten: Nacho Méndez termina siempre los partidos con los parámetros físicos más destacados del Sporting. Una cosa es que sea un jugador técnico, que a estas alturas de la película (cumplió en el Carlos Tartiere 200 partidos con el primer equipo) está fuera de toda duda. Y otra que por ello no corra. Porque correr, corre mucho, tal y como aseguran las estadísticas recabadas por LaLiga y que están a disposición de todos los equipos de la categoría. El capitán lleva recorridos un total de 244, 7 kilómetros, según las métricas que manejan a nivel interno en la patronal del fútbol español. "Nacho es una bestia física. Sus números físicos sorprenden. Lo aparente no es el reflejo de la realidad", asegura un ex entrenador del centrocampista. Los que conocen al canterano no se sorprenden con los números. Recalcan que siempre ha sido uno de los destacados en los test físicos de verano. Pero los datos revelan la incidencia del luanquín. Todo un maratoniano.

El medio ha disputado un total de 1.791 minutos, en los 22 encuentros en los que ha participado. El promedio del centrocampista roza los 12 kilómetros por cada noventa minutos. El dato es salvaje, en comparación con los demás. Pero la fortaleza física del canterano no es nueva: la pasada campaña ya promediaba 11.8 kilómetros por encuentro dentro del equipo de Miguel Ángel Ramírez. Y eso que era un estilo de juego distinto, más posicional. Méndez era también uno de los jugadores de Segunda División que más esfuerzos cubría por partido.

Para valorar la capacidad de resistencia del mediocentro de Luanco, otro dato: un jugador de la categoría promedia menos de 10 kilómetros por cada noventa minutos. Es decir, el centrocampista rojiblanco hace prácticamente 2 kilómetros más de media que los demás.

Pero además de los kilómetros que cubre por partido, los analistas subrayan la importancia de otro dato para poner en valor la influencia del mediocentro en un fútbol tan dinámico y físico como el de Rubén Albés, y que exige a los jugadores tener mucha capacidad de sacrificio en las piernas. ¿Por qué es tan importante el mediocentro de Luanco para el entrenador? Entre otros aspectos, porque abarca mucho terreno. Hay un dato donde el centrocampista rojiblanco también está en el top-3 de la categoría: es capaz de cubrir 463 metros por partido a más de 21 kilómetros por hora. O lo que es lo mismo: Nacho Méndez hace muchos metros... y además los hace a buen ritmo. Un esfuerzo físico que se sostiene en duración en el tiempo. Esto hace que ocupe posiciones destacadas dentro del Sporting en el ranking de velocidad media en los partidos, con 7,7 kilómetros por hora.

