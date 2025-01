Otero ya está a tope y habla de su rol como delantero del Sporting: "No soy un '9', pero no me ha ido mal"

Volvió antes que nadie de las vacaciones navideñas para reaparecer en el derbi y ayudar al equipo en un último tramo en el que llegó el empate y estuvo cerca el segundo gol. Juan Otero se ve para salir desde el inicio ante el Elche, rival este sábado del Sporting. Un partido al que da especial importancia para volver al camino de la victoria y romper con la dinámica de dos derrotas consecutivas en casa. "Estamos trabajando para cambiar el rumbo", asegura.

Vuelta en el derbi. "Me sentí muy bien. Pensé que iba a estar peor. Estoy contento por haber ayudado al equipo".

Cien por cien. "Regresé antes. Me dieron pocos días de vacaciones. Estoy a disposición. Estoy entrenando a la par de los compañeros. Es decisión del entrenador si me pone de titular".

Dinámica. "El equipo viene haciendo las cosas como las hemos hecho siempre. No hemos tenido suerte. Esperamos cambiar el rumbo. Lo necesitamos. Esperamos darle una alegría a la gente".

Racha. "La Segunda es muy difícil. Si vuelves y ganas estás arriba. Estamos trabajando para cambiarlo. Esperamos comenzar este fin de semana".

El rival. "Es un equipo muy bueno. Estamos entrenando para ver cómo podemos hacerle daño. Esperamos conseguir los tres puntos para seguir peleando".

Elche viene de Copa. "Estoy pendiente más de nosotros. Ellos tienen un buen equipo y nosotros también. Esperamos que sea un lindo partido".

Eficacia goleadora. "El entrenador me está viendo allí y cree que puedo ayudar. No soy un 9 pero trato de hacerlo. No me ha ido mal. Llevo cinco goles. Estoy muy tranquilo por poder ayudar al equipo ahí".

Responsabilidad de gol. "Pienso más como delantero. A veces cuando no tengo ocasiones te calientas. A la vez haces un trabajo para ayudar al equipo a genera un espacio".

Mejor ante los de arriba. "Nos ha pasado a todos. Cuando hay un equipo que juega más, hay más espacios. Cuando el rival juega más abajo, es más difícil. Tenemos que hacer fuerte en eso. Siempre tenemos que jugar igual, tanto con los de abajo como los de arriba".