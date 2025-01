Rubén Albés pasa al ataque para fichar: "Nico Serrano es un jugador que me gusta"

"Tenemos que creer en nuestras virtudes". Rubén Albés pide confianza para un Sporting que aspira a reencontrarse este sábado con la victoria en El Molinón. Los rojiblancos reciben al Elche, con quien su entrenador, Eder Sarabia, protagonizó un sonado encontronazo en la primera vuelta. Fue entonces cuando el preparador ilicitano, al entender que no le quiso ir a dar la mano al final del partido, empleó el ya conocido "que se vaya con su p*** madre".

Maras y Curbelo, fuera. "Somos un club de cantera. Lo demostramos con el número de jugadores que tenemos en plantilla y con minutos en el once. Creemos y apostamos por lo nuestro. Mbemba y Kembo no han crecido en Mareo y están en dinámica. Si les necesitamos, echaremos mano de ellos".

Otero se ve titular. "Ha evolucionado de manera positiva. Cada vez un poco mejor, con menos miedo a las acciones explosivas. Tendremos una conversación y decidiremos. No es una decisión tomada (la titularidad)".

Otero como “9”. "Tiene capacidad para atacar espacios, rematar con las dos piernas, nos da versatilidad… Evidentemente no es un 9 puro, como puede ser Caicedo, pero nos aporta mucho. Lo ha demostrado".

Sarabia. "Soy una persona educada, le saludaré porque represento al Sporting de Gijón, no me represento a mí mismo".

El rival. "Es un equipo que ha hecho las cosas realmente bien. Tenemos que estar tremendamente alerta. Hay que creer en nuestras virtudes y nuestro Molinón. A partir de ahí salir a jugar con la emoción".

Cinco jornadas sin ganar. "Queremos ganar cuanto antes. Lo deseamos muchísimo. Tratamos de buscar soluciones. ¿Obsesión? No me obsesiono con nada. Trato de trabajar más y seguir echando mucho carbón al tren. Cuando lo haces el fútbol te da esas victorias".

Elche y la Copa. "Entiendo que no será un factor que influirá demasiado. Los más habituales no iniciaron en el once. No creo que influya".

Dos fichajes sin venir. "Lo acepto. No es la situación ideal que uno quiere como entrenador. Ni los futbolistas, ni los dirigentes. No hemos encontrado la posibilidad. Es tiempo que perdemos, seguramente. Si después somos capaces de acertar estaremos todos más tranquilos. Si no somos capaces de completarlo, estaremos más enfadados todos. La voluntad, y así se me transmite, es incorporar a buenos futbolistas y hacerlo lo antes posible".

Dirigentes en Estados Unidos. "Lo sabía hace un par de semanas y a partir de ahí, yo no soy quien firma a los jugadores. Soy quien trata de mejorar y construir un equipo. Para firmar un futbolista no hace falta estar en Gijón. Hay muchas horas, mucha tecnología. No es algo que sea mi ocupación desde el punto de vista mental".

Gaspar, baja. "Su rendimiento no está tan lejos de los números de la temporada pasada. Lleva cinco goles y el año pasado hizo diez. Este año le han ido lastrando lesiones y los números están siendo de un extremo determinante. Tratamos de darle confianza. No estará. Va a ser baja. Ha tenido una molestia en el entrenamiento. Eso no le ayuda. Creo que ha dado mejor nivel que el general".

Caicedo, sin minutos. "Tenemos una estructura con un solo delantero, hay tres dealanteros de perfiles diferentes y no he sido capaz de sacarle rendimiento. A partir de ahí tengo que tomar decisiones. Trato de ayudarle. No se ha planteado (cortar la cesión)".

Virtudes. "Tenemos bastantes. El Sporting es un equipo competitito, tiene capacidad para marcar de diferentes maneras y eso nos hace imprevisibles. Es un bloque sólido y es capaz de hacerlo todo con un nivel de emoción alto. A partir de ahí nos quedan cosas por mejorar, nos queda fortalecer la plantilla en este mercado, y nos quedan variables. Lo que depende de nosotros es sabiendo la exigencia que tiene este escudo. No podemos dudar de nuestras propias virtudes".

Sinergias centrales. "Tratamos de entrenar mucho, que se entiendan bien. Hemos tenido que mezclar más de lo que nos hubiera gustado. Es la realidad que nos ha tocado. Repetirán los centrales que acabaron la pasada jornada. Vamos a intentar potenciar esa pareja".

Semana para fichar. "No voy a decir nada para la semana siguiente. Creo que el deseo de todos por necesidad y voluntad es que llegue gente que nos sume, dé competitividad y alternativas. No depende de mí ni del club.

Nico Serrano. "Es un jugador que me gusta".

Imprescindible firmar. "Sí. Tenemos buenos futbolistas pero las plantillas te ayudan para estar arriba. Me gustaría cerrar el tema del mercado y centrarnos en el partido de Elche. Van pasando jornadas e independientemente quien esté tenemos que dar la cara. Hay que crecernos ante la situación que tenemos. No quiero quitarme responsabilidad respecto al partido".

Gelabert. "César y diez más (ante el Elche). Lo cual no quiere decir que no juegue Nacho Martín. Ama el fútbol, se siente encantado en Gijón y disfruta en el campo. La evolución que ha tenido desde el primer día hasta el nivel de ahora, es grande. Se nota en la felicidad en la que juega".

Molinón. "Una cosa es el resultado y otra cosa lo que pasó. No he sentido que El Molinón nos achacara nada. Sigo creyendo en eso y que van a estar con nosotros. Habrá momentos buenos y también de coger aire. Esto es Segunda. Creo mucho y sigo creyendo en la conexión. No solo ganar te da una conexión con la gente. Estoy convencido de que nos van a dar más".

Futuro. "Es lo menos importante mi futuro. El Elche es el partido que queremos".