El entrenador del Elche, Eder Sarabia, cree que el gol del Sporting debió ser anulado: “Es una jugada de VAR clarísima”

La visita del Elche a El Molinón tenía en Eder Sarabia uno de los focos para la afición del Sporting. El entrenador visitante había sido protagonista de unas feas palabras a Rubén Albés durante la primera vuelta, algo que estuvo muy presente desde el primer minuto. También la tensión entre los banquillos, aunque el vizcaíno quiso rebajarla en sala de prensa. “Hubo máximo respeto. Rubén me ha venido a saludar y me ha dado la bienvenida. No hubo ningún problema”, comentó. Eso sí, dejó algún dardito al conjunto rojiblanco.

Eder Sarabia argumentó tras el partido que el gol de Guille Rosas no debió subir al marcador. Para ello se apoyó en una falta previa de los rojiblancos. “En la jugada de Álex Martín le hacen falta. Es una jugada de VAR clarísima, pero ha sido gol y hay que aceptarlo”, aseguró. En esa línea quiso poner en valor que “es buen punto, aunque creo que teníamos haber jugado con más corazón”.