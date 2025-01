¿Hubiera ganado el Sporting al Elche con algún fichaje invernal? Albés desliza su respuesta

"Me da un poco vergüenza y volver a decir que por fútbol y ocasiones debíamos haber ganado, pero la realidad es que no lo hemos hecho". Rubén Albés lamentó ver al Sporting quedarse a las puertas de un nuevo triunfo al ceder un empate que sabe a poco a dos minutos del final.

El partido. "Concedimos muy poco y generamos las ocasiones necesarias para hacer un gol, pero no fuimos capaces de tener el acierto que deberíamos. El partido, desde lo futbolístico, era para una victoria".

Play-off. "Te alejas porque no consigues los tres puntos. En los buenos y en los malos momentos hay tiempo a todo, pero pasa por ganar pronto. En la línea que estamos teniendo lo lógico es que nos acerquemos a las victorias".

Sin fondo de armario. "No envío mensajes, tomo decisiones. Si echamos algo en falta, ya sabemos lo que necesitamos. No teníamos cambios para aprovechar en banda y un mediocentro menos para oxigenar, pero son las realidades que tenemos. ¿Fichajes? No sé qué hubiera pasado con otras alternativas. No especulo.

Caicedo, sin jugar. "Tenemos tres delanteros puros y dos tienen protagonismo y el tercero tiene menos. Sobre todo con un resultado a favor".

El plan. "Estábamos teniendo un ritmo de gigantes, reduciendo las combinaciones del Elche. En la segunda parte, el rival acumuló más jugadores por delante de la pelota y tuvimos ocasiones a la contra. En circunstancias normales hubiera sido el 2-0".

Esquema y ganas. "Todo va unido, lo táctico y lo intenso. Se juntan las dos cosas para estar viendo buenas versiones desde lo futbolístico. Gran emoción y conexión con la gente. Hubiera sido precioso haber ganado".

Dotor. "No voy a hablar de jugadores de la misma categoría y menos de jugadores del Oviedo. El club está trabajando de manera intensa y a partir de ahí esperar a que los deseos se cumplan. Es la intención pero no siempre se consiguen las cosas en el momento que uno quiere. Los entrenadores somos impacientes. No hay tanto mercado como puede parecer de jugadores interesantes".

Enero, sin reacción. "Hemos tenido rivales de mucho nivel las últimas dos semanas. El bagaje de dos puntos es pobre desde lo futbolístico. Hay que agarrarse a la capacidad para competir".

Ánimo. "Estoy disgustado por los futbolistas, por la gente. He vivido muchas en lo profesional y en lo personal. No es mi estilo ser condescendiente ni es lo que quiero transmitir. La vida no es justa, pero esto va por seguir echando carbón a la locomotora".

Róber Pier. "Está sobrecargado".

Otero. "Ha completado uno de los mejores partidos desde que soy entrenador. Era difícil quitarlo. Él quería jugar más".