El ex del Sporting Javi Poves se hace viral por "rajar" del Cacereño: "Voy a leer los whatsapp, ¿nos reímos?"

"Iba a rajar del Cacereño, pero no sé si hacerlo. Sí, lo voy a hacer". Javi Poves, presidente y entrenador del Moscardó, compareció en rueda de prensa para protagonizar una de las broncas del año en el fútbol español. El que fuera futbolista del Sporting hizo público el malestar del club que dirige al entender que su rival, el Cacereño, actuó de mala fe al fijar el horario del partido que les enfrentó en tierras extremeñas por la mañana, obligando a pernoctar fuera y doblando los gastos presupuestados para el desplazamiento de la plantilla.

"Se había llegado a un acuerdo verbal para poner el partido por la tarde y evitar hacer noche. Somos un club súper humilde, en el que respetamos los pactos", comenzó Javi Poves. "Discrepo, Javi. Si quieres te contesto", se escucha en la sala. Era un directivo del Cacereño. Concretamente, el vicepresidente. "Vente, vente", le invita Poves, moviendo su silla para que dé sus razones ante los micrófonos. "Simplemente comentarte que nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo", continúa esta persona, sin situarse ante cámaras y micrófonos.

"Efectivamente era verbal", insiste Javi sobre el acuerdo alcanzado por el club, mientras que le apuntan, desde el otro lado, que "nosotros siempre jugamos por la mañana ¿vales?". El ex del Sporting parece entonces mostrarse molesto y alza el tono. "¿Si? Te saco la lista de los equipos con los que habéis jugado por la tarde? Habéis jugado más partidos por la tarde que por la mañana. No importa, si da igual", continúa. Todo se enreda porque desde el Cacereño añaden motivos como el calor y Poves ironiza: "¡Ay amigo... la caló, la caló!".

"¿Es mentira que yo he llegado a un acuerdo de jugar por la tarde?", replica, un alterado Poves, mientras se explica desde el Cacereño que "ha llegado el momento de poner los puntos sobre las íes. "No llegaría a un acuerdo contigo porque no sé ni quién eres. ¿Quién eres?. ¿Eres el vicepresidente? Bueno, pues hablé con el presidente. Miento. Con el presidente no, porque es inaccesible. Voy a leer los whatsapp. Nos vamos a reír. ¿Nos reímos? No importa. Habéis ganado un millón de pavos con la Copa del Rey, pero por lo menos respetar a los que nos tenemos tanto y mantener la palabra de jugar por la tarde. Respetar la palabra", concluye Poves.