Gerardo se arriesga con Dotor: análisis y claves de una operación muy controvertida y que abre un debate en el entorno

"Es un jugador que no entra en los planes del Oviedo... Es una apuesta muy arriesgada", repiten estos días distintos actores del mundo del fútbol para valorar el interés del Sporting en el fichaje de Carlos Dotor, mediocentro que no entra en los planes de Javier Calleja en el Oviedo, el eterno rival del club gijonés. Gerardo García abandera este mercado de invierno el que sin duda es uno de los movimientos más inusuales en la historia reciente de los dos grandes del fútbol asturiano con las negociaciones abiertas para trasvasar en mitad de temporada –mediante el Celta de Vigo– a un jugador que no entra en los planes del Oviedo con destino al Sporting. García ya intentó en otros mercados fichar al mediocentro nacido hace 22 años en Madrid y que despuntó en La Fábrica como una de las grandes esperanzas de la cantera del club más laureado de Europa. Pero en esos intentos, el director de gestión deportiva del club gijonés no tuvo la capacidad de firmar a un jugador que le encanta. O por motivos económicos. O por motivos deportivos. Cuando lo ficha el Oviedo el pasado verano en Mareo había la percepción de que un enorme jugador volaba a la capital de Asturias. Ahora, García tiene realmente la oportunidad de contratarle, y parece dispuesto a dejar a un lado el contexto, que es sumamente delicado.

Dotor lleva desde 10 de noviembre –más de dos meses– sin competir con el Oviedo y apenas ha rascado 190 minutos en toda la primera vuelta. No está ni entre los 20 jugadores más importantes para Javier Calleja, que ha apostado antes por otros perfiles: Colombatto, Sibo, Cazorla, Seoane... incluso Del Moral, ya en el Córdoba, o ahora De La Hoz, todos han tenido o tienen más incidencia para el técnico del club azul. También ha irrumpido el canterano Álex Cardero, al que sitúa por encima del mediocentro prestado por el club gallego. Conscientes de la situación, hace ya más de un mes que desde el club azul se trasladó al Celta de Vigo su deseo de romper la cesión. Hay dos claves: una estrictamente deportiva. El jugador no juega y está cedido, por lo que no puede crecer. Y otra económica, claro: el medio tiene una ficha importante y el club azul se ahorraría unos 200.000 euros si suelta en enero al jugador, ganando masa salarial y capacidad en el tope salarial, con Nacho Vidal como objetivo.

656 minutos menos que Duba

La apuesta es tan osada como valiente o incluso arriesgada. La lectura mayoritaria del sportinguismo incomoda al sentir que su club desea a un jugador que no tiene minutos en el eterno rival. Algunas voces en Mareo se empeñan en comparar este movimiento al de Jonathan Dubasin. Hay algunos aspectos similares. Duba, como Dotor, saltó del Oviedo al Sporting sin competir de por medio con otro club. También Dubasin era propiedad de un tercero (en su caso el Basilea), mientras que Dotor es jugador del Celta de Vigo. Es decir, como ahora, no hubo necesidad de negociación entre clubes. Pero hay muchas diferencias. Dubasin jugó 846 minutos en cinco meses en el club azul. Es decir, 656 más que Dotor en el mismo tiempo. "El pingüino" llegó además a Mareo en verano, no en mitad de un curso, y era una petición expresa de Rubén Albés.

El movimiento, si se completa, como parece, abre un debate interesante: ¿debe el club gijonés reforzarse con un jugador que no cuenta para su eterno enemigo con el consiguiente mensaje que eso provoca en su entorno social? O por el contrario... ¿ha llegado ya el momento de dejar a un lado la histórica rivalidad entre entidades a la hora de actuar en el mercado si se considera que la operación merece la pena y el jugador mejora la plantilla? Pero más allá del debate, la operación, que parece perfilada, encauzada, pendiente de que el Sporting cierre antes a un extremo, arroja luz sobre aspectos de la gestión deportiva del Sporting de los que se ha debatido mucho desde la llegada de Orlegi Sports. Gerardo García tiene más fuerza interna, y capacidad para determinar los objetivos en materia de fichajes de la que le daban algunos actores en el mercado, sorprendidos ahora con el movimiento. Aunque Orlegi Sports tiene muchos cargos en el área deportiva, en los llamados "servicios compartidos", García demuestra con esta jugada que en la elección de incorporaciones manda. Luego será México quien negocie los salarios (Salomon Behar).

También pone en valor la confianza que tienen en el grupo en el trabajo del gijonés. García dio en sus primeros meses en cargo por buenos algunos movimientos que parecían tener sello Orlegi, como el fichaje de Jeraldino o la contratación de Guillermo de Amores. Pero ahora ha tenido capacidad para convencer que Dotor merece la pena a varios ejecutivos con cargos altos como José Riestra, director Global de Fútbol de Orlegi Sports, o Israel Villaseñor, director de Gestión Deportiva de la organización.

Nico Serrano viaja a Turquía

Nico Serrano, primer objetivo del Sporting para reforzar el extremo, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, viajó ayer con la expedición del Athletic de Bilbao a Estambul, Turquía, y esta tarde (16: 30 horas) está convocado para el encuentro de Europa League que los de Ernesto Valverde afrontan ante el Besiktas. Los bilbaínos pretenden amarrar su presencia en octavos de final –les basta con un empate para clasificarse–. Hace unos días, Serrano renovó con el club vasco hasta 2028, después de semanas de negociaciones. La ampliación fue un paso importante para que se desencalle la cesión, que se da por segura salvo contratiempo en forma de la aparición de una lesión muscular en un compañero que actué en su demarcación. Serrano, de 21 años, quiere tener continuidad. Y asume que la posición de extremo la competencia que tienen en el Athletic es enorme. Esta semana apunta a ser muy importante para que se clarifique el futuro de Serrano, a la vuelta de Turquía, aunque podría ir todavía convocado para el encuentro en Liga ante el Leganés, con media Segunda División pendiente: además del Sporting, Granada, Elche y Racing de Ferrol han solicitado de forma formal al Athletic el préstamo del atacante, aunque el club gallego está fuera de la carrera, según precisan distintas fuentes consultadas. En las últimas horas, distintos medios de comunicación han situado al Elche a la cabeza de esta puja, si bien en Mareo no tiran por el momento la toalla de un objetivo tan ambicioso como complejo. Eder Sarabia está haciendo fuerza para llevárselo al Elche, favorito.

