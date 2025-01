Guerra habla sobre el mercado de fichajes: "Podríamos haber traído ya a otros jugadores, pero tenemos claras las prioridades"

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, pidió ayer a la afición “confianza” en el trabajo que se encuentra realizando la entidad en el actual mercado de fichajes, pese a que no han llegado por el momento los refuerzos. El ejecutivo madrileño pidió a los seguidores que no se dejen influenciar por "el ruido" durante el acto de presentación de la Peña Sportinguista Cornellana, que lidera Germán Cano, y que tuvo lugar en el Mesón Dany. "Podríamos haber traído ya a otros jugadores, pero tenemos claras las prioridades". "Se que muchos estáis pendientes del mercado de fichajes. Sabemos la exigencia. La entendemos. Y la queremos. Intentamos siempre estar a esa altura... A veces esa exigencia tiene que venir con confianza. O no dejarse llevar por el ruido. Por supuesto que todos queremos tener a esos jugadores, fichajes, el entrenador, la dirección de gestión deportiva… Dejarse llevar por el nerviosismo... Entiendo el nerviosísimo, la exigencia, y que quedan menos días. Pero estamos trabajando y tenemos claro lo que queremos. Podríamos haber traído a otros jugadores. Tenemos claras las prioridades. Pero no es tan sencillo. El mercado tiene sus condicionantes. Hay varios actores implicados. Espero cumplir esos deseos dentro de muy poco", dijo el ejecutivo, acompañado de Guille Rosas, Cote y Redondo.

En el encuentro estuvo Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas del Sporting y Aficiones Unidas, quien pidió al club un gesto con la afición rebajando el precio de los abonos.

Suscríbete para seguir leyendo