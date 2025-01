Insua se entrena y apunta a estar listo ante el Sporting

El defensa del Granada Pablo Insua apunta a estar a disposición para el encuentro que el club nazarí disputa ante el Sporting el domingo en Los Cármenes (14 horas). El zaguero gallego se perdió los dos primeros duelos ligueros del Granada en este 2025 por unos problemas físicos que ahora están superados. En principio, estará listo para jugar el domingo, si Fran Escribá, el entrenador, lo considera oportuno. En ese sentido, su concurso se antoja además importante para el Granada, que perdió ante el Levante por sanción a dos zagueros de golpe: Miguel Rubio y Óscar, también centrales, vieron la quinta amarilla, y ninguno de los dos podrá competir frente al Sporting en un duelo que apunta a ser influyente dentro de las aspiraciones de los dos equipos. El Granada es octavo a 5 puntos de la zona de promoción. Y el Sporting, noveno, a 7 puntos de los play-offs de ascenso a Primera División. Insua, que regresó ayer a entrenar con el grupo y completó con absoluta normalidad la sesión, tiene incluso opciones de ser titular junto a Loïc Williams.

Insua fue una pieza clave en sus dos años en Gijón, siendo indiscutible con Abelardo Fernández, primero, y luego ya con Miguel Ángel Ramírez, que le dio galones en la zaga y encontró en el defensa coruñés a un líder que tuteló el crecimiento de Diego Sánchez, que alcanzó su mejor nivel en el primer equipo cuando compitió con el hoy central del Granada. El central gallego no continuó en el Sporting tras varios meses de negociaciones para renovar entre las partes, y después de que el club gijonés entrase tarde en juego, cuando el Granada ya había presentado una oferta muy importante. Desde entonces, el Sporting ha perdido a un líder en defensa, al que la comisión deportiva no ha sabido relevar, pese a los fichajes de Curbelo o Maras, que no han terminado de cuajar.

