Rosas se moja sobre la necesidad de fichajes: "Necesitamos gente, tampoco hay que ser muy lince para verlo"

Guille Rosas, lateral del Sporting, admitio este miercoles en Mareo que el equipo necesita refuerzos en este mercado de invierno. "Necesitamos gente, tampoco hay que ser muy lince para verlo",

Dinámica: "Está pesando un poco en lo mental. Estamos haciendo buen trabajo. El otro día merecimos la victoria, pero no estamos teniendo suerte. El partido ante el Granada es vital, queremos esa victoria y no descolgarnos de arriba".

Superior a los rivales: "Dentro del campo somos superiores, no creo que haya que cambiar muchas cosas. No estamos cerrando los partidos, es un deber que tenemos. Hay que estar concentrados los 90 minutos, no puede ser perder puntos. Y menos en El Molinón. Hay que hacer las cosas que estamos haciendo, pero nos falta la suerte o meter gol".

Su momento: "Me encuentro muy bien personalmente, eso se refleja en el campo. Pero el otro día me fui fastidiado por el último minuto. Lo que es primordial el equipo y te vas mal para casa. Te comes la cabeza, te preguntas por qué pasan las cosas. Somos el equipo que menos ocasiones recibe y de los que más genera. Tenemos que seguir haciendo las mismas cosas".

Temporada. " Nosotros estamos muy confiados, El vestuario está bien, pesa lo de no ganar en un mes y pico, pero estamos con ganas de revertir la situación. Vamos a darlo todo y nos vamos a dejarnos la vida".

¿Qué le pasa al Sporting?: "Un poco todo. Tuvimos un mes de diciembre en el que se juntó todo. No es por echar balones fuera, pero las decisiones arbitrales no ayudaron y nos perjudicaron. Las lesiones nos lastran. Es necesario ir al mercado por tema de lesiones. Necesitamos gente, tampoco hay que ser muy lince para verlo. Supongo que vendrá gente, que nos ayudarán y nos harán mejores".

Granada: "Si no es la mejor plantilla, es de las mejores. Tienen jugadores arriba que pueden suplir la baja de Uzuni. Tienen mucha experiencia, está en una situación parecida a nosotros. Será complicado, habrá que hacer un partido muy bueno y serio para sacar puntos allí. Luego tenemos dos en casa y conseguir la victoria en Granada es importante. Por eso digo que es vital".

El Molinón: "Puedes perder en cualquier campo. Lo que no puede suceder es que te metan en el 87 en El Molinón. Los rivales juegan y no por ser en El Molinón vas a ganar todos. Pero no te pueden marcar en el 87. Eso no puede ser. No puede ser".