"El caso Dotor": así es una operación que ha logrado poner de acuerdo a Oviedo y Sporting

Carlos Dotor es el gran nombre propio en esta recta final de mercado de fichajes de invierno para los dos grandes del fútbol asturiano. La paradoja es tremenda, con un caso insólito, muy comentado estos días en un mundillo absolutamente imprevisible como es el del fútbol: un chico de Madrid de 23 años ha logrado sin querer poner de acuerdo a Oviedo y Sporting, enfrentados desde siempre, distanciados en todo, también en el origen de los problemas del dispositivo de seguridad durante el último derbi, el disputado hace apenas 10 días en el estadio Carlos Tartiere. Ahí, por cierto, Dotor celebró el gol de Hassan con una eufórica carrera por la zona técnica para abrazarse con el goleador y con el resto de sus todavía compañeros. Luego sufrió, como el resto de jugadores azules, con el tanto final de Gelabert, su íntimo amigo, que le espera ahora con los brazos abiertos en Gijón.

Aunque es el Celta quien manda y quien negociará las condiciones, la operación no deja de ser curiosa porque de golpe mete en la jugada a los dos equipos, cada uno con sus intereses, pero ambos con un propósito común: aspirar a retocar la plantilla en este ocaso de mercado de invierno. Y ahí irrumpe "el caso Dotor". Unos (los rojiblancos) lo quieren para cubrir el vacío que deja Bernal. Y a los otros (los azules) no les importaría que saliese. Al Oviedo le conviene cortar el préstamo con el Celta de Vigo para liberar masa salarial y aspirar a coronar la plantilla con una última incorporación, algo que se antoja imposible sin la salida de Dotor, o de otro jugador. Al club azul le cuesta unos 200.000 euros sufragar la ficha del mediocentro en esta segunda parte del campeonato. En esta categoría, no es poca cosa. Si se corta el préstamo, el Oviedo podría aumentar su músculo salarial y soñar con completar el mercado de invierno con la guinda tras cerrar ya Portillo (libre), De la Hoz, y ayer a Nacho Vidal. Desprenderse de esos 200.000 euros no es un asunto menor para que los gestores peleen por un objetivo sin sobrepasar las normas salariales de La Liga. "Si hay opción económica y deportiva se volverá al Celta y decidirán ellos", explicó ayer Agustín Lleida.

En Mareo, mientras tratan de cerrar a un extremo, se mueven para dejar perfilado con el Celta el acuerdo para firmar cedido a Dotor. Aunque la exposición es enorme, el riesgo altísimo y las voces críticas acechan, la dirección deportiva, tras sondear varios perfiles, sin éxito, pretende ahora incorporar a un futbolista que apunta a salir del eterno rival. Gerardo está convencido: el riego merece la pena. En resumen: aquí no hay conflicto de intereses. El desenlace que pretenden los dos grandes de Asturias es el mismo, aunque quizá no se pueda verbalizar públicamente.

Nico Serrano, futbolista del Athletic de Bilbao que es objetivo prioritario en este mercado invernal del Sporting, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, disputó ayer un cuarto de hora del partido de Europa League que su equipo perdió (4-1) contra el Besiktas en Turquía. El joven extremo navarro saltó al terreno de juego en sustitución de Unai Gómez, ya con 3-1 en el marcador, y en el descuento tuvo el infortunio de cometer el penalti que cerró el marcador y la goleada del club turco. El concurso de Serrano es un mensaje de Valverde, que no ve clara la cesión, que continua siendo una solución más que posible para que el jugador tenga continuidad estos meses. El desenlace del culebrón apunta a dilatarse unos días más, y Serrano podría ser de nuevo citado ante el Leganés. En cualquier caso el Elche ha tomado ventaja por el extremo y ahora mismo es claramente el favorito para llevarse la cesión.

Suscríbete para seguir leyendo