Albés y una rueda de prensa repleta de titulares: "Si no llegan las primeras opciones, quizás haya que redimensionar el objetivo"

Rubén Albés dio este viernes en la sala de prensa de Mareo la cara ante los medios de comunicación en una de las comparecencias más complicadas desde que el pasado verano fue nombrado entrenador del Sporting de Gijón. La intervención fue prácticamente una exposición frente a la realidad del club. Durante más de veinticinco minutos, el preparador gallego, obligado también a ejercer de portavoz, asumió los mandos para explicar la situación del proyecto en un momento por todo delicado, con seis encuentros consecutivos sin victorias, con un aluvión de lesiones, y a la espera de que la comisión deportiva termine de concretar alguna de las operaciones en las que trabaja en el mercado. "Si no llegan las primeras opciones, quizá haya que redimensionar los objetivos", confesó antes de mandar un mensaje resistente y de optimismo: "Confiar, confiar, confiar", repitió en varias ocasiones de la comparecencia, en alusión a las dificultades a las que se está enfrenando el equipo.

¿Vio el Besiktas-Athletic?: "Estaba viendo un Granada-Eldense, también nuestro partido de la primera vuelta, y un Granada-Burgos. No suelo ver esas cosas, me centro en esta categoría".

Granada: "Tienen una plantilla con alternativas. Uzuni no jugó en la ida y nos superaron. Tienen diferentes variantes ofensivas como para suplir a Uzuni. Es un equipo de mucho talento individual, tiene cierta organización que les hacen más sólidos. Son peligrosos en el contraataque, expertos en ataque directos, combinan. Es un equipo bastante redondo en todo lo que hace. No destaca solo en una cosa, tiene equilibrio y variedad".

Apercibidos: "Me condiciona cero para esta semana, Vamos a intentar jugar el mejor partido que podamos, hacer faltas cuando haya que hacerlos. Si algún jugador queda suspendido, lo plantearemos para la siguiente. No estamos para guardarnos jugadas ante un rival como el Granada en los Cármenes. Si una amarilla es necesaria en el campo, la asumiremos".

¿Esperabas tener fichajes a estas alturas del mercado?; Sí, pero no es una crítica (al club). Uno desea que lleguen cuanto antes, por necesidad, alternativas. La realidad es que no han llegado y preparamos el partido independientemente de las circunstancias. La situación es frustrante. Todos sabemos que vale la mismo la jornada 2 que la 17. Como entrenador uno aspira a contar con las alternativas lo antes posible. También estoy frustrado cuando el otro día no ganamos. La gran virtud de esto es que la frustración no te debilite, ni te haga bajar el rendimiento. La frustración me pone muy caliente y me hace trabajar más. Trato de dar más rendimiento, sacar más nivel de los jugadores. La respuesta a la incomodidad la doy desde más trabajo. El club se está dejando todo para que lleguen los objetivos".

¿Qué pálpitos tiene con Nico Serrano: "No tengo ni novedades, ni pálpitos. Estoy que no siento ni padezco. Estoy preparando el Granada, nuestras alternativas, preparar nuestros jugadores como Kembo y Mbemba y que estén preparados por si tienen que echarnos una mano".

¿Le llama la atención que la afición no le critique pese a la falta de resultados?: "La gente reconoce el valor del equipo, la afición es consciente de como jugamos, que la eficacia nos está dando la espalda. La gente estará decepcionada con el resultado, no con el juego. Hay que darle la vuelta a lo primero"

Maras: "No estará el domingo. Ha salido al campo por segunda vez, ha intensificado un poco. A ver si la próxima semana".

Números para conseguir el play-off: "Hay que hacer de aquí a lo que resta buenos números. Tenemos una distancia que no nos gusta. A nivel de merecimientos, está lejos. Queremos sumar todas las semanas. La única forma que tenemos es pensar en lo siguiente. Si el medio plazo nos genera ansiedad, pues no es la idea. Todos sabemos los puntos que querríamos tener. Hay una distancia que permite cosas y hay que hacerlo realmente bien. Para hacer play off, hay que hacer 65 o 67 puntos. A partir de ahí, las cuentas. Luego todo se equilibra. Desde dentro, pensamos en alcanzar la cifra.Estará por 64 o 67 puntos el play-off. Hablo por estadística"

Guille Rosas: "En principio no hay problema".

Las lesiones: "Esta semana hemos controlado más las cargas para reducir riesgos. Buscamos llevar al futbolista al límite, pero hay veces que hay que frenar un poco. Es importante llegar bien a los domingos".

Opciones para el extremo: "Oyón era una opción el otro día por Queipo, finalmente por el resultado incluímos a César en la banda. Funcionó desde esa parte. Quizás en otro resultado la decisión hubiera sido diferente. Pablo lleva una competencia sana con Cote, ha tenido una buena evolución. Está en el mejor momento de su carrera deportiva. No descarto su opción como extremo, pero no es su posición".

¿Le han prometido dos fichajes?: "No se si es promesa, nadie me ha prometido nada. La intención del club es esa, la necesidad de fichar a dos jugadores. Ahora falta la parte de que esos dos jugadores nos den el nivel que podemos necesitar. Si tengo que elegir, siempre prefiero confiar, confiar y confiar".

¿Bajan las expectativas si no llegan las primeras opciones?: "Probablemente. Esto no quiere decir renunciar a nada. Es duro, pero en función de los que se reciba estaremos más cerca o no. Hay que ser realistas en la situación en la que se encuentra la plantilla. Soy el primero que me jode más que nadie no ganar un partido. Y más, con un club con esta exigencia. Es complicado, pero es la situación en la que nos podemos encontrar".

¿Un fracaso que no lleguen las primeras opciones?: "No lo vería como un fracaso. A veces no siempre puedes acceder a lo que quiere. Deseas mucho unas cosas pero compites contra otras muchas. No siempre uno puede acceder lo que quiera. Estaría menos contento, pero no puedo decir fracaso. Si incorporamos jugadores, contentos. Si no lo conseguimos, tocará reconocerlo. Soy consciente de que el club se está dejando todo para que lleguen futbolistas que nos den argumentos. Vamos a no anticipar lo que pueda pasar".