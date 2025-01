El entrenador del Oviedo habla sobre “el caso Dotor”: “Hasta que no se produzca ningún movimiento…”

Javier Calleja, entrenador Del Real Oviedo, opinó esta mañana sobre “el caso Dotor”, después de que el Sporting de Gijón dejase ayer encauzada con el Celta de Vigo la cesión del medio que está prestado en el club azul. Calleja fue prudente: “Hasta que no se produzca ningún movimiento los tratos son los que y si tiene que ir convocado lo hará”.

Sus palabras

El culebrón Dotor. "Hasta que no se produzca ningún movimiento los tratos como lo que son. Si tienen que ir convocados lo irán. En los entrenamientos no ha habido ninguna queja en el trato. Son profesionales y están ayudando en el día a día. Veremos si se producen esas salidas. Va a entrenar. No ha habido ningún movimiento definitvo. Si sigue igual irá convocado".