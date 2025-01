Habla Insua antes de volver a enfrentarse al Sporting: "Será un partido especial, fui muy feliz"

Acaba de terminar el entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Granada. Y Pablo Insua (Arzúa, 31 años) saca un hueco para atender a LA NUEVA ESPAÑA y analizar su reencuentro con un club que, admite, le ha marcado, y al que guarda un enorme cariño. El central se ha recuperado tras dos semanas fuera de los terrenos de juego y apunta a subirse al once del conjunto nazarí que dirige Fran Escribá con vistas al encuentro de este domingo (14 horas) en el estadio de Los Cármenes ante el Sporting. Precisamente, el equipo rojiblanco fue donde el defensa gallego recuperó la sonrisa, y en apenas dos años se erigió como uno de los grandes referentes. Su salida dejó un vacío en forma de liderazgo que aún sigue sin cubrirse. Desde la distancia, Insua rememora una época "muy feliz". El defensa gallego solo tiene buenas palabras para su exequipo. Y avisa de su potencial: "Arriba tienen gente rápida".

Insua, ayer, en la Ciudad Deportiva | GRANADA CF

Es un partido especial.

Sí. Así será cada partido que me enfrente al Sporting hasta el final de mi carrera. Es un club al que tengo mucho cariño. Fui muy feliz en los dos años que estuve.

Han pasado ya meses desde su salida del Sporting, pero en Gijón la afición no le olvida. Muchos aficionados siguen teniéndole muy presente. Incluso le echan en falta en el equipo.

Agradezco mucho a la gente el cariño y que se acuerden todavía de mí. Es un motivo de alegría que la afición me tenga cariño, la verdad. Siempre lo he dicho: me sentí muy a gusto y querido en los dos años que estuve allí. Estaba muy contento en la ciudad y en el club.

La valoración externa, de la gente, era altísima. ¿Faltó más valoración interna para que el club fuese capaz de amarrar su renovación?

Bueno... Es una pregunta quizá más para ellos (en referencia al Sporting) que para mí. No lo sé. Cuando el Sporting comenzó los contactos para mi renovación ya tenía otras opciones.

Usted siempre manifestó que estaba muy contento en el Sporting. ¿Hubiera seguido en Gijón si se hubiesen dado las condiciones?

En su momento ya dije que no me habría importado para nada seguir en el Sporting. Estaba muy a gusto y feliz.

En ocho años en Segunda División, el Sporting tan solo ha logrado en dos ocasiones clasificarse para un play-off de ascenso a Primera División. Una, precisamente, fue el curso pasado. ¿Quizá con el tiempo se valore más lo logrado el año pasado?

Fue un muy buen año. Había muy buen grupo, un gran día a día, el entrenador también dio con la tecla... Hicimos una primera vuelta muy buena. Luego es verdad que en febrero y marzo tuvimos un bache de resultados. Pero entramos en play-off de ascenso. Y fue una pena no superar la primera eliminatoria contra el Espanyol tras el encuentro en Barcelona. Estoy convencido por todo de que si hubiésemos logrado pasar esa primera eliminatoria (ante el Espanyol) habríamos subido a Primera División en la última eliminatoria. Fue una pena.

El Granada ha mejorado desde la llegada de Fran Escribá, aunque aún le está costando destacar y estar arriba entre la dificultad de una categoría tan apretada. Al Cádiz le está costando aún más.

El inicio de campaña fue complicado. Mejoramos con la llegada de Escribá. Somos un equipo más solido y fiable. La Segunda División es una categoría muy igualada y siempre hay equipos que vienen de bajar a los que les cuesta más. Tenemos en cualquier caso que dar un paso más (en la segunda vuelta).

Este domingo se enfrenta en Los Cármenes a un equipo que conoce de maravilla como el Sporting. ¿Cómo lo observa desde la distancia? ¿Cuáles son sus principales peligros en ataque?

Sí, de hecho, hasta hace apenas un mes estaban haciendo una primera vuelta muy buena y estaban arriba en la clasificación. El Sporting es un equipo peligroso, que marca además bastantes goles. Arriba tienen futbolistas rápidos: Otero, Dubasin... También tienen a Gelabert, Nacho (Méndez), Queipo o Gaspar, que es baja para el partido el domingo, pero también es un buen jugador. Va a ser un partido exigente

Es verdad que la última racha de resultados los ha alejado de los puestos de play-off de ascenso a Primera División. ¿Cree que aún están a tiempo de remontar y clasificarse para promoción?

Sí. Esta categoría es muy larga, tienen buenos jugadores y queda mucho tiempo.

Su lado más personal: padre por segunda vez y el vínculo con su antiguo equipo

"Claro que me ha cambiado la vida. El primer año siempre es el más dificil (risas). Pero es por un motivo feliz". El traslado a Granada llegó poco después de que su mujer, Johana, su pareja de toda la vida, diese el pasado verano, en junio, a luz a Miranda, su segunda hija, –antes nació Melisa–. La familia había echado raíces en Gijón, una ciudad donde estaban "muy felices". "Siempre he dicho que se parece a La Coruña. Estábamos muy a gusto. Además, se come muy bien. Y después de muchos años lejos estábamos cerca de casa. Podíamos ir y la familia también venía a visitarnos", reconoce el de Arzúa, que se ha adaptado al cambio de entorno. "En Granada estamos muy bien. Es una gran ciudad, y también se come muy bien". Despedido del Sporting con el brazalete de capitán en gesto muy simbólico, Insua dejó huella, apreciado en la afición, entre trabajadores del club y en el vestuario. "Mantengo mucha relación. Con algunos mantengo un contacto prácticamente semanal". Esta semana, los piques y bromas por WhatsApp son "habituales".

