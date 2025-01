Serrano da el sí al Sporting y el deseado llega a Mareo: cuánto costará la cesión y por cuanto tiempo

La incertidumbre y los nervios que se vivían en Mareo, emociones siempre habituales en esta época de mercado de invierno, especialmente cuando los movimientos se dilatan, dieron paso ayer una sensación de alivio y en cierta manera también de satisfacción. El Sporting encaminó durante la jornada del viernes el acuerdo para lograr la cesión de Nico Serrano, en una operación destapada y contada paso a paso por LA NUEVA ESPAÑA.

Era el principal objetivo del club rojiblanco para reforzar la posición de extremo, por lo que la alegría es doble. Y el fichaje por el que ha trabajado de forma activa en las últimas semanas la dirección deportiva del club rojiblanco que lidera Gerardo García. Con la incorporación de Carlos Dotor, cedido por el Celta de Vigo, a la espera de que el Oviedo y el club gallego rompan el acuerdo de cesión, el Sporting ya tiene encarrilados los refuerzos para las dos posiciones anheladas. La contratación de Serrano es un movimiento estratégico por la dificultad y porque es el futbolista por el que suspiraba Albés, el entrenador rojiblanco, necesitado de incorporaciones de nivel para salir del bache y remontar el vuelo.

Aunque la competencia ha sido durísima con Granada, Racing de Santander, Racing de Ferrol o Zaragoza, la insistencia de la dirección deportiva y de Rubén Albés, el entrenador, ha jugado un papel importante para conseguir el visto bueno de este prometedor atacante navarro, de 21 años.

Dotor, ayer, golpea el balón, con Moyano al fondo. | LUISMA MURIAS

El Elche de Eder Sarabia estuvo en la pelea hasta el final, aunque ayer esa gestión ya estaba fría por distintos motivos. Fue el club gijonés quien logró convencer al futbolista de continuar con su progresión. Al cierre de esta edición, Sporting y Athletic se encontraban rematando las condiciones de la cesión. Hoy se espera cerrar definitivamente el acuerdo, que no peligra, salvo un giro inesperado. El club asturiano deberá pagar unos 200.000 euros por los seis meses de cesión. Además, el acuerdo incluye una serie de penalizaciones si el futbolista no tiene un rol importante durante esta etapa en el club gijonés.

Esto no preocupa en Mareo, donde están convencidos del éxito de la operación. Por el momento, la baja de Gaspar Campos, que estará un mes fuera de juego por una lesión en el bíceps femoral, allana el terreno a este atacante, que destacó sobremanera en su cesión en Ferrol, y que viene teniendo minutos en los últimos compromisos del Athletic con Valverde. Serrano aguarda al desenlace de las gestiones entre clubes para viajar a Gijón. No estará seguro en el encuentro de mañana en Granada. Pero se confía en que a principios de la semana que viene se incorpore ya a la dinámica de entrenamientos del primer equipo. Esa es la idea.

Dotor y las pruebas médicas

Por otro lado, Dotor se ejercitó ayer con el Real Oviedo en el Carlos Tartiere a la espera de que se rematase el acuerdo para su llegada al Sporting en calidad de cedido. El medio, que compartió durante el entrenamiento confidencias con Alemão, un apoyo en estos días, entrenó con absoluta normalidad a las órdenes de Javier Calleja. Antes, una anécdota: un aficionado le pidió que se quedase en el Oviedo. En cuestión de horas, la operación se resolverá y el futbolista, que ayer pasó por Gijón para comenzar a pasar las pruebas médicas que seguirá realizando hoy, pondrá rumbo al Sporting para lo que resta de temporada y tratar así de recuperar su buen tono.

Calleja se mostró ayer prudente en la sala de prensa de El Requexón hasta el cierre del acuerdo: "Hasta que no se produzca ningún movimiento los tratos como lo que son. Si tienen que ir convocados lo irán. En los entrenamientos no ha habido ninguna queja en el trato. Son profesionales y están ayudando en el día a día. Veremos si se producen esas salidas. Va a entrenar. No ha habido ningún movimiento definitivo. Si sigue igual irá convocado".

