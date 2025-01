Así fue la celebración en la radio del gol del hijo de Manolo Lama al Sporting: "Ha marcado el Bicho"

El Sporting ha perdido por 3-1 en Granada. Los futbolistas de Rubén Albés no fueron capaces de rascar los puntos ante un equipo en el que jugaba Manu Lama, hijo de Manolo Lama, conocido periodista deportivo de Cope.

Minutos después de que acabara el encuentro, durante el programa de este domingo de Tiempo de Juego, Paco González quiso felicitar a su amigo y compañero Manolo en directo tras el tanto de su hijo, que fue comentado en directo en la radio con la famosa frase de Manolo Lama: "Gol del Bicho".

"Es que realmente no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Porque tengo aproximadamente 100 llamadas y digo que algo ha debido ocurrir importante. Y digo que mi mujer me ha pedido el divorcio y se está celebrando. No sé qué ha pasado", dijo Lama tras la llamada de Cope.

"Es una escena emocionante. Cuando ha metido el gol, ahí la duda de si había entrado o no había entrado. La gente que estábamos delante de nosotros se ha empezado a dar la vuelta. Tengo que decir que mi mujer ha empezado a llorar. Y la gente saludaba a mi mujer como a la reina Letizia. Y mi mujer se ha puesto de pie y con la mano derecha, muy en plan monarca. Y yo creo que he recibido más ovación mi mujer cuando la han visto con los ojos llorosos y llorando que el niño metiendo el gol, sinceramente".

"Te digo una cosa. Manolo está en su papel de frivolón, como es él, pero… Manu Lama, os lo digo de verdad, yo… Que solo me dedico a Manu Lama en representación en el mundo del fútbol y no es representación, es padrinazgo. Todo lo que ha hecho Manu Lama, todo, desde que empezó en la academia, en la academia del Atleti, no en el fútbol base, ha sido ganado a pulmón, todo por él. Todo contra la dificultad, todo contra la adversidad. Es un jugador impresionante, un tío impresionante que tiene como lastre ser hijo de Manolo Lama. Esto es así. Es decir, que los apellidos pesan. Es un futbolista impresionante. Y lo que ha pasado hoy, que estaba seguro de que iba a suceder, de ahí, de otras cosas, la emoción, es el principio de una carrera que ya veréis dónde le lleva, seguro que a primera división si Dios le da salud", señaló.