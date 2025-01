Rubén Albés, entrenador del Sporting: "Hemos pagado caro el atrevimiento"

Una victoria en los últimos 10 partidos de Liga, con apenas 7 puntos en ese periodo. El Sporting cayó en Granada y acumula siete jornadas sin vencer. Rubén Albés analiza el partido, el mercado, la trayectoria y la sensación interna del equipo.

Valoración del partido.

"En la primera parte estuvimos bien. La segunda ha sido mala. Estuvimos por debajo, no fuimos capaces de sostener determinadas acciones del rival, de juego directo, lo normal es que ganaran y así ha sido".

Sobre redimensionar el objetivo.

"Sigo manteniendo la misma opinión".

¿Dos incorporaciones suficientes para pelear?

"No va haber más de dos incorporaciones. Son necesarias, lo hemos hablado, y a partir de lucharemos, lleguen dos, cinco o ninguna incorporación. Pero lógicamente a medida que aumentamos el nivel será más fácil tener alternativas y ser capaces de ser más competitivos, aunque hoy no lo hemos sido en la segunda parte".

Valoración de Dotor.

"Trataremos de recuperar su versión del Castilla, de mediocentro ofensivo, de hacer goles y ofrecer resoluciones en el área rival, eficacia y buenas piernas. No ha sido capaz de demostrarlo esta última temporada y media, intentaremos que sea capaz de reivindicarse aquí".

Mayor enfado.

"A veces te vas frustrado. Me voy sintiendo que ante un rival como el Granada hay que mejorar, porque no hemos sido capaces de enfrentarnos a ellos. La segunda parte no hemos sido capaces de sostenernos ante el rival. Hay un análisis más táctico también y más responsabilidad tengo yo de buscar soluciones".

Importancia fichaje Nico Serrano.

"No me centro en lo que puede llegar. Veré en la vuelta el partido, donde no hemos estado realmente bien, lo que podemos haber cambiado desde el cuerpo técnico para un partido diferente. Es de esos días en los que el atrevimiento lo hemos pagado realmente caro".

¿Podrá Nico paliar la falta de gol?

"Si llegan jugadores buenos, siempre se facilita, que haya desequilibrio en alguna ocasión. En este partido en la primera parte generamos cuatro ocasiones bastantes claras, mas allá de que se disparásemos luego a portería o no. Pero estuvimos más débiles en defensa".

3 puntos de 21.

"Hay que digerir la derrota de hoy. Es importante tratar de buscar causas y qué mejorar. La puntuación en las últimas semanas es negativa. El fútbol nos decía otras cosas, pero hoy que no estábamos bien. Ha que corregir y mejorar el fútbol. Lo difícil de digerir es que los días que has sido mejor que el rival no haber conseguido la victoria".

Grado de preocupación.

"Siempre estoy en tensión, incluso cuando las victoria. Hay días en los que el rival es mejor, como hoy, pero no nos ha pasado demasiado en esta temporada. No creo que después de la dinámica de juego que llevamos sea síntoma de lo que somos. Por voluntad, nadie puede achacar nada a los futbolistas".