El Sporting, en alerta amarilla: siete jugadores, el 35% de la plantilla, a una tarjeta de la sanción

El fichaje de Carlos Dotor ha aumentado las opciones en la medular del Sporting. Después de todo, la incorporación del hasta ayer jugador del Oviedo es un alivio para Rubén Albés, que lleva tiempo reclamando recursos. De hecho, ayer en Mareo estuvieron durante toda la jornada del sábado pendientes de si la documentación de LaLiga se completaba a tiempo para que el mediocentro estuviese inscrito a tiempo para el encuentro que el Sporting disputa hoy a partir de las 14 horas en Los Cármenes frente al Granada.

Nico Serrano, al que se espera con los brazos abiertos y que debería llegar a Gijón mañana o el martes salvo un contratiempo en forma de lesión durante el encuentro que disputa esta tarde el Athletic ante el Leganés y donde el navarro estará en el banquillo, tampoco podrá contribuir a aumentar las posibilidades en ataque para la faena de hoy. El entrenador gallego se centra en sus recursos, que siguen siendo justos. Ante el Granada, el técnico rojiblanco no tiene previsto reservarse nada, sabedor de la necesidad de remontar el vuelo y de la dificultad de un rival candidato al ascenso: saldrá con su once de gala. Y todo a pesar las circunstancias.

Porque, ojo al dato, el 35 % de la plantilla rojiblanca está en riesgo de alerta amarilla. Es decir, 7 de los 17 (18 si se cuenta con Dotor) están a una sola cartulina de quedarse sin competir con vistas al siguiente encuentro en Liga, que es ante el Burgos: Pier, Pablo García, Olaetxea, Gelabert, Queipo y Caicedo están en el límite. Si ven amarilla, se sumarán a la plaga de bajas. Dentro de esta amplia lista hay titulares, jugadores de rotación y suplentes. Pero hay tres jugadores que, si ven amarilla, dejarán al entrenador vigués en una situación precaria. Para empezar, Pier, un fijo para el entrenador, más allá de rendimientos. Inquieta esta situación, porque Curbelo sigue en la enfermería, no va a estar listo hasta dentro de unos cuantos encuentros, y porque aún es pronto para saber si Maras estará recuperado o no para el encuentro ante el Burgos. Otro jugador que es intocable es Lander Olaetxea. Come en otra mesa para el entrenador, que nunca lo reserva.

El valor del medio vasco, indiscutible, es todavía más importante si se tiene en cuenta que Dotor no tiene el perfil de Bernal, baja para toda la campaña.

Quedaría Nacho Martín. Y, por último, Queipo. El canterano es de momento el único extremo izquierdo específico. En principio, Nico Serrano, el deseado, estaría ante el Burgos, salvo un cambio repentino. Pero por si acaso, Queipo deberá tener cuidado. Gaspar Campos estará, al menos, un mes de baja.

