El vestuario del Sporting analiza la derrota y el mercado: “Es necesaria una plantilla más larga, pero no es excusa"

“La causa es una mezcla de todo. Sabemos que es una plantilla corta, pero la misma que nos llevó a una racha buena, ganar partidos o ser segundos”. Nacho Méndez, capitán y uno de los jugadores con peso en el vestuario del Sporting, analizó la derrota en Granada, la situación del equipo, que atraviesa un momento delicado, y el cierre del mercado de fichajes. “En una Liga tan igualada, competitiva y larga, sabemos que es necesaria una plantilla más larga, el año pasado también se demostró, pero no tenemos que excusarnos en eso. No estamos rindiendo al nivel que tenemos que hacer y que conseguimos jornadas atrás para sacar más puntos. Ahora tenemos que hacernos fuertes en los dos siguientes partidos que tenemos en casa”, enfatizó el centrocampista luanquín.

Sobre el partido de Los Cármenes, Méndez comentó: “Sobre todo por la segunda parte no hemos competido al nivel que requería el partido. Estuvimos muy blandas atrás, concedimos muchas ocasiones y pudimos recibir incluso más goles. La sensación es muy mala y el momento complicado para todos. De poco sirve hablar. Hay que cambiar la imagen y ganar al Burgos en El Molinón”.

También se refirió al sentimiento en el vestuario: “Es un momento duro. La plantilla nos vemos en un momento anímico complicado. Hay que olvidar un poco lo que hay, y hacer todo lo que esté en nuestra mano para subir el rendimiento”.

Olaetxea, por su parte, reflexionó sobre la derrota en Los Cármenes: “Volvimos de Navidad recuperando buenas sensaciones, aunque no nos acompañasen los resultados. Pero ahora, sobretodo en la segunda parte, no hemos podido jugar a lo que queríamos y generar ocasiones. No hemos sabido leer bien y hacerles daño”.