David Guerra se pronuncia sobre la llegada de Nico Serrano al Sporting y refuerza a Albés: "Está reconfirmado"

"El Athletic es un gran club. Tiene unos valores referencia para muchos". No quiso se explícito, pero David Guerra dio a entender este martes la confianza del Sporting en poder contar con Nico Serrano esta misma semana, tras el encuentro que el navarrio disputará con el conjunto vizcaíno ante el Victoria Plezen en Liga Europa. "Les miramos con respeto. Tenemos una muy buena relación. Tienen muy buenos futbolistas, jugadores que juegan competición europea… Del mercado, pronto hablamos", deslizó el presidente ejecutivo rojiblanco.

"Estamos trabajando y cuando acabe el mercado será el momento de hacer valoraciones. Hasta aquí es donde debo y lo que puedo decir. Además todo parece que se enrevesa cuando uno de los actores habla", continuó Guerra al ser cuestionado si, como se espera, el esperado extremo del Athletic podrá ser uno más para recibir este sábado en El Molinón al Burgos. El dirigente sí dejó ver la preocupación por la marcha del equipo, que encadena siete jornadas sin ganar, pero pidió mantener la confianza en la plantilla.

"Nos dejamos llevar todos por bastante dramatismo. Hay que ser autocríticos y no se han hecho cosas bien, claro que sí. Soy el primero que me frustro cuando no salen las cosas y no llegan los refuerzos, pero este grupo de jugadores nos llevó a estar arriba. Los objetivos del Sporting van a estar siempre arriba. Es un momento complicado, pero con confianza en lo que está haciendo este cuerpo técnico y este grupo de jugadores. Entiendo al aficionado, siempre está con nosotros, pero entiendo que pueda llegar esa discusión (las críticas). Estamos trabajando en completar la plantilla. Cuando termine el mercado pondremos las cosas claras", subrayó.

En cuanto a la situación de Rubén Albés, cuestionado tras el paso de las jornadas sin lograr la victoria, y cuyo futuro está en el aire ya que termina contrato el 30 de junio, Guerra señaló que "no es el momento" para hablar de renovación y le mostró su apoyo. "No hay que reconfirmar nada, está todo más que confirmado. No hay debates ni nada de eso. No cambia nada la racha", aseguró.