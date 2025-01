Dotor, dardo a Calleja y genial anécdota sobre su paso del Oviedo al Sporting: "Ahí es donde suelen meter cera..."

"Era un jugador al que veníamos siguiendo desde hace tiempo". Carlos Dotor fue presentado este martes como nuevo futbolista del Sporting. David Guerra, presidente ejecutivo, acompañó al futbolista convencido de que "nos va a aportar mucho". De él destacó que es un jugador "con llegada, con gol y sobre todo con un convencimiento y un compromiso con el proyecto. Tiene ganas de demostrar el gran jugador que es". El primer refuerzo invernal de los rojiblancos ha llegado con el picante de su pasado azul. Jugó la primera vuelta con el Oviedo y la pasada semana se rompió su cesión al cuadro carbayón, llegando el Celta, dueño de sus derechos, a un acuerdo para completar la campaña a préstamo en Gijón.

Llegada. "Quiero agradecer al presi, a Gerardo y al míster la confianza. Tengo muchas ganas de empezar esta nueva aventura. Es un reto personal. Tenga ganas de demostrar el jugador que soy. Tengo la confianza de la gente del club. Deseando ponerme la camiseta y jugar ya en El Molinón".

Oferta. "No recuerdo cuándo, pero después de las navidades, cuando se inició el mercado, salió esta opción. Fue una opción buenísima para mí. No estaba jugando prácticamente nada, me pareció una oferta buenísima de un club histórico, grande. Lo tenía claro".

Nivel físico. "Estoy al cien por cien, aunque en tema de ritmo me queda porque llevo tiempo sin jugar noventa minutos".

Estilo. "Me viene muy bien el estilo que tiene el míster, me recuerda a cuando jugábamos en el Castilla con Raúl. Ha sido mi primer entrenamiento y me faltan cosas por coger. Tengo ganas de demostrar, sobre todo a mí mismo".

Gelabert. "Tenemos muy buena relación. Compartimos un año en el equipo, pero en la residencia del Madrid estuvimos otros tantos. Escribí a él y a Kevin antes de venir. Me animaron y me dijeron que había un buen grupo. Es algo bonito poder reencontrarme con ellos".

Dar el paso. "Cuando llegó la oferta, sabía que iba a haber revuelo. Tuve que mirar por mí. Era una oportunidad muy buena. En el Oviedo no tuve muchas oportunidades y que te llegue esta oferta era imposible decir que no. Le agradezco al Oviedo la oportunidad que me dio, pero tengo que ser egoísta y estar aquí es un orgullo".

Oviedo. "Lo llevé bastante bien. Cuando me enteré que el Sporting estaba interesado, me preparé para lo que me iba a caer. Lo que hable la gente no me importa. Intento evadirme de todo".

Calleja. "He visto que el Sporting tiene un juego que me puede venir bien. Han tenido la confianza de acercarse y explicarme el estilo de juego. Creo que puedo encajar mejor que en Oviedo. Siento que tengo la confianza del entrenador y del club. Es verdad que soy un jugador con mucha llegada. Al míster le gusta mucho ese tipo de jugadores. Me ha faltado la libertad para llegar al área contraria y desplegar el box to box. A lo mejor donde he estado el juego no era tan así y aquí sí me van a dar esa libertad. Espero devolverlo dejándolo todo en el campo, teniendo hambre. Espero demostrarlo pronto".

Objetivo. "El equipo está pasando por una mala racha, pero nuestro pensamiento tiene que ser el de mirar para arriba. Tenemos muy buenos jugadores. Hay que tener la confianza de que estamos en una mala racha, pero se le puede dar la vuelta".

Futuro más allá de junio. "No sé si ha hablado o no. Estoy centrado en volver y dar una buena versión mía. En verano se hablará. Me gustaría estar en un sitio durante un tiempo largo. Dar muchas vueltas te hace estar desubicado".

Afición azul. "No he notado mucho. Twitter no tengo y por ahí es donde la gente suele meter cera. Me llegan comentarios de amigos. A la gente le gusta meter caña. Intento evadirme. Por Oviedo no he paseado todavía y en el bar que tengo debajo de casa todo el mundo estaba encantado de que viniera aquí. No he notado la presión de la gente".

El Molinón. "El recuerdo que tengo de El Molinón es cuando vinimos en el derbi. Fue un ambientazo con resultado positivo para el Sporting. Espero un ambiente igual. Fue muy bonito".

Celebró el gol azul en El Molinón. "Creo que al final somos profesionales y cuando estamos en un equipo, aunque no estés entrando, hay que ayudar. Y si el equipo marca, me alegro porque tengo buena relación con los compañeros. Igual que celebraba los goles del Oviedo, lo haré con los del Sporting".

Titularidad. "Afronto esta semana con ganas. Con la oportunidad de salir al campo y ayudar. Tengo la oportunidad de ganármelo".

Afición. "Les puedo decir es que tengo mucha hambre, con ganas de revancha conmigo mismo. Quiero apretar y ayudar a mis compañeros. Voy a dejarlo todo en el campo siempre. Es lo que siempre he hecho. Estoy deseando conseguir cosas bonitas en este club".

Play-off. "Estamos a tiempo. Esta liga es muy larga y todo el mundo va a tener rachas malas. Ganas dos o tres partidos y vuelves a estar ahí. No tengo duda de que seguimos peleando por estar arriba. Veo al equipo con muchas ganas y frustrado, en el buen sentido, con la situación. Ese hambre es lo que necesitamos".