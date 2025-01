Nacho Cases da la cara por varios jugadores del filial y explica las razones de su salida del Sporting

Faltan pocos minutos para las dos de la tarde, la jornada lectiva ha terminado y los alumnos de sexto de primaria descienden por las escaleras del colegio gijonés San Vicente de Paúl. Es un día más para todos, salvo para el profesor que les acompaña. Nacho Cases Mora (Gijón, 1987), tutor de este curso, acaba de estrenarse en el centro. «Es una decisión puramente vocacional», subraya, en su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA, sobre su paso hacia la docencia a costa de decir adiós al Sporting, club al que regresó en 2023, tras toda una vida ligada como futbolista, para ejercer como segundo entrenador del filial. «Surgió la oportunidad, y entre la vocación y la organización familiar (es padre de tres hijos y su mujer también se dedica a la docencia) decidimos aprovecharlo», explica. Quien conoce a Nacho sabe que es una faceta que le motivaba especialmente desde hace tiempo.

Completó los estudios de Magisterio cuando empezaba a asomarse en el primer equipo del Sporting. Nacho Cases ya era entonces un futbolista con inquietudes más allá del balón. Lector voraz y viajero empedernido, capaz de irse solo a Cuba para descubrir el país cargado con una simple mochila, siempre caminó por la profesión alejado del estereotipo de fama y dinero que rodea muchas veces a las figuras de este deporte. Cumplió el sueño de triunfar en El Molinón, protagonizando, entre otras cosas, un ascenso, el último, de récord, antes de completar su carrera en países como Chipre, Grecia o Lituania. Ahora está cumpliendo otro sueño, el de «trabajar con chavales, participar en su evolución y poder formar parte, como docente, de la enseñanza. Estudié para ello y siempre dije que era algo que quería cumplir. Era una profesión a la que le daba mucho valor y hay que vivirla para darle realmente el valor que tiene».

Ninguno de sus alumnos le vio jugar en El Molinón. «Tienen once o doce años. Cuando me fui del Sporting por primera vez ellos eran todavía muy pequeños», comenta. Aún así, admite que «la mitad de la clase me conoce, algo que me sorprendió. Algo le contarían sus padres». Ese detalle lo ve como una herramienta que «quiero usar. Mi idea es aprovecharlo para transmitirles aquellos valores del deporte que son buenos: trabajo en equipo, compromiso, solidaridad, respeto... Hemos hecho un decálogo de normas. La clase es como un vestuario. Hay muchas cosas que van surgiendo y creo que comunicar esos valores a través de herramientas como el fútbol genera más atención».

Vive con ilusión el reto de descubrir y ayudar a esas nuevas personalidades escondidas tras los pupitres, de la misma manera que confiesa lo difícil de haber dicho adiós a los jugadores del Sporting Atlético. «Me despedí el domingo de ellos y fue muy, muy emocionante. Voy a echarles mucho de menos, también al cuerpo técnico. Me voy con la sensación de ver en la cara de los chavales que al menos, en algo, les he ayudado. No sé en qué, ni en qué momento, pero me quedo con eso y con cada abrazo que nos hemos dado. En alma seguiré estando con ellos», afirma.

Canterano y fiel defensor de Mareo y el trabajo de cantera, desmarca su decisión de volcarse en la docencia de cualquier discrepancia con la forma de trabajar en las categorías inferiores del Sporting. Eso sí, invita a que el club dé confianza a los jugadores criados en la casa y no descuide esfuerzos en ese ámbito. «Cuantos más chavales del filial veamos arriba, mucho mejor. Me quedo con las ganas de ver más a Oyón, a Pier (Mbemba) que está apareciendo ahora, a Kembo, a Enol, a Aarón… Eso es lo más importante para el Sporting y no hablar de subir a Segunda Federación. Nacho Martín y Diego Sánchez están en el primer equipo sin tocar Segunda Federación. Se puede dar ese salto sin necesidad de que el filial esté en una categoría superior. Creo en eso y en la formación semanal de los chavales, en el trabajo que se hace más allá del resultado del domingo. Eso cuesta valorarlo para quien no lo conoce, para quien no está dentro y es normal por eso mismo, porque no se conoce», argumenta, consciente de las críticas en ese sentido.

«Con eso no estoy restando valor a la importancia de competir cada partido. Eso es un aprendizaje también. Por supuesto que hay que ir a intentar ganar todos los partidos», continúa Nacho Cases dando rienda suelta a su vena futbolística y también para no desentenderse de las exigencias que rodean a un Sporting Atlético situado tercero en Tercera RFEF, a doce puntos del líder, el filial del Oviedo. «Claro que es importante el ascenso del Sporting Atlético, pero creo que se le está dando poco valor al trabajo semanal que se realiza», advierte.

«Seguiré enganchado al fútbol», prosigue sobre una nueva relación, la del mundo de balón, que ahora le dará espacio los fines de semana para compartir en familia. Habitual entre el público de El Molinón, lo de volver a entrenar es algo aparcado y vinculado, entre otras cosas, a su estancia en el Colegio San Vicente de Paúl, donde está cubriendo una baja temporal. «Al fútbol y al Sporting nunca se le cierra la puerta. Dentro de la educación, el fútbol es lo que mejor se me da porque he vivido de ello, pero a día de hoy mi prioridad es donde estoy», recalca.

Reclamado por alguno de sus compañeros y concentrado en la organización de «la semana del deporte» en el centro, antes de despedirse deja una interesante reflexión: «¿Comparativa entre la educación en las aulas y en el fútbol base? Nos falta más educación en el fútbol base y en según qué tipos de técnicos forman a nuestros hijos. La competitividad se la generan los niños solos, no hace falta sobre estimularla, algo que veo en muchos entrenadores y lleva a cosas que se confunden porque el fútbol, en niños, no es fútbol profesional».

