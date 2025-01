El Sporting y los tiempos marcados con Nico Serrano: así está la situación con el jugador

El Sporting preveía la llegada de Nico Serrano entre ayer y hoy y ahora se ve obligado a esperar un poco más. Al menos hasta después del encuentro que el Athletic de Bilbao disputa este jueves en Europa League y donde los bilbaínos quieren certificar su clasificación para la fase final. Con un empate sería suficiente, incluso podría pasar con una derrota, aunque dependería de terceros. Pero después de la goleada encajada en Estambul ante el Besiktas y tras el empate ante el Leganés en el Nuevo San Mamés, Valverde está mosca. No se fía.

Las circunstancias han provocado que la incorporación del futbolista al Sporting se dilate, algo que incomoda en el club gijonés, pero que se asume con resignación. No queda otra. Serrano es la prioridad. De hecho, es un jugador que genera consenso. Fuentes consultadas reiteraban ayer que el acuerdo entre clubes, avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, está cerrado y que no debería peligrar la operación. El Sporting asume todas las condiciones que ha fijado el Athletic, que no son pocas: cubre la parte proporcional de la ficha (200.000 euros) y además acepta las penalizaciones si el jugador no disputa un número determinado de partidos durante la segunda fase de la campaña. Todas las partes se mostraban ayer confiadas en que se cumpliese el acuerdo. Lleva cerrado al menos tres días. El Sporting asume los tiempos de Valverde. Y cree en el compromiso adquirido con el jugador y con el Athletic. Hasta ayer no constaba interés alguno de otros clubes de Primera División. Hasta ayer. El mercado cierra el 3 de febrero. Lógicamente si esto termina sucediendo, la situación daría un giro radical. Hasta que no se firmen los documentos, Nico Serrano no tiene nada comprometido con nadie.

¿Cuál ha sido y sigue siendo el problema para que el jugador no haya llegado aún a Gijón? Básicamente que Valverde, que se resiste a la salida del futbolista porque no quiere perder más efectivos tras ver salir en este mes de enero a Ander Herrera, ha solicitado tiempo para permitir la operación. ¿Cuánto? Pues al menos unos días más. Hasta el encuentro de Europa League del jueves ante el Viktoria Plzen. El cierre del negocio está generando cierto estrés en la organización. Se mantiene el optimismo. Pero que vayan cayendo los días y que el jugador siga en Bilbao no es lo que en Mareo gustaría. Este sábado el equipo asturiano tiene un encuentro en El Molinón con sabor de final ante el Burgos. En Mareo cuentan con que Nico Serrano llegue a tiempo.

El Sporting inicia hoy, a las 16.15 horas, en Mareo, la preparación del partido ante los burgaleses. Lo hacen con bajas añadidas a las de los lesionados Curbelo, Gaspar, Jesús Bernal y Nikola Maras. Hay esperanza en recuperar a este último. Gelabert y Róber Pier vieron la quinta amarilla durante el partido ante el Granada. Los rojiblancos vuelven a la competición liguera este sábado (El Molinón, 16.15 horas) con la urgencia de lograr una victoria que se les ha resistido en las últimas siete jornadas.

