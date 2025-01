El Sporting necesita reflotar una zaga que se tambalea: vuelve Nikolas Maras

Nikolas Maras dio ayer un paso importante en la recuperación de la lesión en el tobillo que le ha dejado sin competir en las últimas dos jornadas después de completar la primera sesión de trabajo de la semana junto al resto de integrantes del equipo. El zaguero serbio, de 29 años, completó ayer el entrenamiento con aparente normalidad, y, en principio, estará en condiciones de competir de cara al importantísimo duelo que el Sporting afronta este sábado en El Molinón (16. 15 horas) ante el Burgos.

Por más que el futbolista no sea intocable para el entrenador, su regreso alivia en parte los problemas de una defensa que está bajo mínimos y que además ha perdido estabilidad, errática y descoordinada en Los Cármenes, impropia de un proyecto que pretende aspirar en mayo al ascenso, aunque sea a través de la promoción. Pier, que vive esta temporada un tormento, después de sufrir problemas con el pubis en los últimos meses y sentir antes con Miguel Ángel Ramírez que era más útil como pivote que como central, su posición natural, vio en Granada la quinta amarilla, mientras que Curbelo tiene aún un largo proceso de recuperación por delante. El zaguero canario, de 30 años, muy del agrado de Albés por su capacidad de aceleración, algo que le permite adelantar la defensa, se ha perdido el 50% de los duelos de Liga por lesión (12 de 24), y todavía le queda unas cuentas semanas para estar de vuelta.

El boquete defensivo es importante, por más que algunas voces no cesen de repetir que el proyecto necesita a un delantero referente. Los datos desnudan la teoría: el equipo lleva desde el 1 de diciembre sin dejar la portería a 0 (la última ocasión fue precisamente en la victoria ante el Córdoba en El Molinón). Y parte de la culpa de esta grave crisis (3 puntos de los últimos 21 en juego) se debe precisamente al desorden atrás: en ese tramo de competición –7 partidos–, el Sporting ha encajado 13 goles. Una losa que obliga a marcar 2 tantos para sumar. En hasta 3 ocasiones de este delicadísimo momento (frente al Racing de Ferrol, Málaga y más recientemente Granada), el grupo de Albés ha encajado hasta 3 goles. Es decir, necesitaría marcar un póquer de tantos para ganar.

Sin Curbelo, Albés fía los galones defensivos a Diego Sánchez, un pretoriano de tan solo 21 años, mientras se debate entre reciclar a Olaetxea, con todo lo que ello supone –si además no puede contar con Bernal–, recuperar con celeridad a Maras, o arriesgar con el jugador del Sporting Atlético Mbemba, debutante en Segunda División en el tiempo de añadido en Los Cármenes, tras hacer una actuación digna en la eliminación copera en El Sardinero. Aunque Mbemba derrocha físico y se le intuyen algunas condiciones y otras carencias, el equipo no está ahora para muchas pruebas: la promoción de ascenso se ha disparado ya a los 9 puntos (3 partidos, con tan solo 18 por delante), mientras que el descenso está uno más cerca (a 8).

Lo esperable, si la semana no se complica, es que sea Maras quien refuerce a Diego Sánchez. Dependerá en buena medida de las sensaciones del central balcánico en los entrenamientos de la semana y también de lo que quiera luego menear el once Albés y su equipo de trabajo. Si Olaetxea retrocede a la zaga, dejaría prácticamente al desnudo el centro del campo, salvo un cambio de sistema, que no se intuye. Gelabert vio en Granada la quinta amarilla, por lo que tampoco estará ante los de Ramis, que llegan a Gijón con el cuchillo entre los dientes (a 3 puntos del descenso).

Estarían listos para competir en la medular Nacho Martín, Nacho Méndez, además de Dotor. El exjugador del Oviedo completó ayer su primer entrenamiento en Mareo después de disputar los últimos minutos de encuentro en tierras nazarís, y tiene serias opciones de saltar el sábado a El Molinón como titular.

