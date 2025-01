Yáñez apuesta por la reacción del Sporting: "La temporada no está perdida"

Rubén Yáñez confía en la reacción. El guardameta del Sporting de Gijón espera iniciar la remontada este sábado ante el Burgos (El Molinón 16.15 horas) y avisa: “No estamos muertos. La temporada no está perdida”.

El vestuario. "Está con ganas de que llegue el fin de semana y competir. El mensaje es el de estar tranquilos, sin relajación. Sabemos que tenemos que dar mucho más. Seguir compitiendo como estamos haciendo, pero intentar que salgan los resultados".

Siempre hay cosas por mejorar. "Los rivales te van conociendo más, pero la realidad es que no estamos haciendo tan mal las cosas para tener la racha que estamos teniendo. Muchos puntos se nos han ido por acciones puntuales. Hay que seguir mejorando y con insistencia tener la fortuna de que tienen que llegar los resultados".

Portería a cero en cinco ocasiones. "Es un aspecto a trabajar. Eso implica que puntúes. Es un objetivo a corto plazo que tenemos que conseguir. Este partido en casa es idóneo para mostrar buenas sensaciones y para seguir metidos en la competición y querer estar lo más alto posible".

Rendimiento. "Me encuentro a nivel, pero las sensaciones no están siendo las mismas. El fútbol también es cuestión de resutados. Cuando no se dan, parece que el malo es muy malo y cuando todo va bien, el bueno es muy bueno. Los resultados distorsionan un poco el trabajo y cómo estamos compitiendo. Tenemos que tener insistencia y fe en el trabajo".

Play-off. "Queda mucha liga. Es cuestión de dinámicas. Estamos confiantes en que puede llegar una racha buena, una dinámica positiva, que nos va a hacer competir por los puestos altos. Tenemos la capacidad y recursos para ello".

Campaña. "La temporada no está perdida, ni mucho menos. Es verdad que esta racha está distorsionando el trabajo de toda la temporada, pero aún hay margen. Las sensaciones no están siendo malas y eso da que pensar que el equipo no está muerto. Estando más acertados, los resultados llegarán".

Mercado. "Tenemos que intentar evadirnos de eso. Depende de la dirección deportiva. Quien venga, bienvenido es siempre que sea para aportar. Hay que confiar en los que estamos".

Dos en casa. "Es vital ganar en casa por dar mérito al trabajo que se está haciendo. La afición no nos va a dejar de apoyar y animar. Va a hacer que El Molinón sea un campo difícil. No hay duda de que la afición sigue con nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para devolverles su apoyo".

Burgos. "Independientemente de que fue el último partido que ganamos fuera, tenemos que pensar que en casa hay que ganar sí o sí".