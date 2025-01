Albés quiere a Nico Serrano ante el Burgos: "Lo normal es que se dé por cerrada la plantilla"

"Parece que va bien, sigue un curso positivo y bonito". Rubén Albés fue el primero en dar tranquilidad al compás de espera para el anuncio oficial de la llegada de Nico Serrano como segundo refuerzo invernal para el Sporting. Antes de oficializarse la incorporación avanzada por LA NUEVA ESPAÑA, el entrenador rojiblanco ha atendido a los medios de comunicación en la previa del duelo ante el Burgos de este sábado (El Molinón, 16.15 horas).

Nico Serrano. "Soy optimista. No sé si de cara a mañana (por el partido). Todo el mundo está haciendo muchas cosas por intentar que esté con nosotros. Nos hubiera gustado tenerlo el lunes. Quiero creer que va a poder estar con nosotros".

Perfil de Nico. "Sí (se ajusta a lo que quería)".

Cerrada la plantilla. "¿Por mi parte? Aquí no hay partes. Lo normal es que se cierre la plantilla, que se haya acabado el límite salarial. Los entrenadores siempre quieren, pero tengo la sensación de que se daría por cerrado con Nico".

Con fichajes ¿play-off? "Si lo que te dije la última semana, mantengo mi palabra. Si se cierran, estaremos más cerca de pelear por esos objetivos. No digo que los vayamos a conseguir. Si no llegase nadie, los vamos a luchar con lo que haga falta. Tendremos más dificultades, pero los vamos a luchar".

El vestuario. "Nos encontramos en una situación pesa no ganar. Tenemos mucho deseo de ganar, por nosotros, por el club, por la gente… Tenemos que orientarlo a cosas que tengan que ver con el fútbol. La consecuencia será la victoria. Hay que convertirlo en cosas del juego que nos acerquen a la victoria, porque lo estamos haciendo. Es fundamental tornar esa dinámica".

Psicología, frente a lo técnico. "Probablemente un 50-50. También en los buenos momentos. Hay una parte de ganar ventaja y evitar errores, y otra de pensar que me va a salir bien. La gente está deseándolo. Esto no se consigue en el minuto 2 ni en el 45. La primera victoria después de esta racha siempre llega con más sufrimiento. El equipo está unido. Es el momento de jugadores mayores, de jugadores con personalidad".

Maras. "Ha soportado la carga de entrenamiento y puesto de su parte. Le van remitiendo los dolores. Lo veo bien. Igual que lo táctico y lo emocional, el desear puede suplir el momento físico".

Dotor. "Bien. Hemos tenido tampoco demasiados entrenameintos, pero tenemos claro cómo puede funcionar mejor, acercándose más al perfil de cosas que hacía en el Castilla. Queremos que adquiera comportamientos defensivos y el ritmo que necesitamos".

Dotor y el sistema. "Podía encajar en el modelo que estamos haciendo. Es un perfil diferente al de Lander, pero la posibilidad de no defender en cinco también existe con otros comportamientos. Siempre tratamos de manejar un 6, un 8 y un 10 en esos perfiles".

El Burgos. "Ha dado un paso al frente. Nos va a exigir mucha paciencia en la parcela de ataque. Limita al rival y tienen capacidad para el ataque: Curro, Sancris, Morante… Es un equipo muy estable, organizado, muy perfil Ramis. Es complicado de ganar. Estamos buscando grietas para encontrar soluciones. No solo con el deseo, sino con dónde podemos llevar el partido. Empató a cero en Granada hace poco".

Olaetxea central. "Podría serlo. También Maras. Tiene más posibilidades Maras que Lander".

Alegría en el juego. "Hay una cosa que no se entiende bien ¿cómo un jugador si siente la profesión no va a estar triste tras una derrota? Lo raro es que tras una derrota mis futbolistas salieran riéndose. Quiero gente que sienta. Lo que más se puede transmitir es el sentimiento, que es lo que te da la gente. Conmigo no va".

Autocrítica."El otro día pasa lo que pasa en los últimos 35 minutos porque me equivoco yo. Pasamos a un 4-4-2 demasiado pronto. Es una responsabilidad mía. Si hubiéramos mantenido, no digo que hubiéramos puntuado, pero la sensación hubiera sido otra".

Cómo está el entrenador. "Estás más fastidiado, llegas con más problemas a casa. He pasado muchas en mi carrera. Me siento un privilegiado de entrenar en el Sporting. Me siento querido y valorado en el club. Buscando soluciones y energía para mis futbolistas. Puedes escoger dos caminos: hundirte o buscar respuesta. Tengo claro cómo responder. Es la que trato de contagiar a mis futbolistas, y si la puedo contagiar a vosotros, a la gente y al club, también".

El precedente de El Plantío. "Va a cambiar. El rival ha evolucionado. Solemos arrancar bien los partidos y ese día no lo hicimos. No hay muchas similitudes. El resultado nos valdría (el Sporting ganó 0-2)".

Conversación con el presidente ejecutivo. "Hablamos mucho internamente. Todas las partes son conscientes de lo que necesita el equipo, dónde puede mejorar y el nivel del juego. Todo el mundo es realista. Mi tono es que tengo ganas de que llegue el partido. Soy responsable de lo que pase en el verde y creo que mis futbolistas tienen nivel suficiente para ganar ya".