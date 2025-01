Christian Ferreres, viaje de vuelta al Sporting cuatro años después

Christian Ferreres vuelve al Sporting. El prometedor extremo del Villarreal que en el verano de 2020, con 16 años, protagonizó una sonada salida al Villarreal, regresará la próxima semana a la cantera rojiblanca. De inicio será para militar en el Sporting C, en Regional Preferente. En función del criterio de los técnicos no se descarta que pueda acabar reforzando al filial, en Tercera Federación. En su día, el Villarreal y el Sporting acabaron en los juzgados por el jugador, teniendo que abonar el cuadro castellonense una compensación de 300.000 euros.

La vuelta de Christian Ferreres a Mareo, avanzada por el portal Killer Asturias y confirmada por LA NUEVA ESPAÑA, ya estuvo sobre la mesa el pasado verano. Entonces, el Sporting declinó esta posibilidad y el jugador, que acababa contrato en el Villarreal, terminó en la cantera del Elche. Allí no ha encontrado la continuidad a la que aspiraba. Internacional sub-16, el caso de Christian Ferreres elevó la alarma respecto a la fuga de talentos de Mareo en el verano de 2020. La propuesta de la cantera del Villarreal acabó llevándose a una de las joyas de Mareo en 2020 al segundo intento. Un año antes ya estuvo cerca de tomar rumbo al club castellonense. La tensa situación entre ambas entidades acabó en los juzgados, donde se definió la compensación a la que tuvo que hacer frente por el fichaje del joven jugador.

Ferreres buscará relanzar su proyección en Mareo después de que, la pasada temporada, participar incluso en algún entrenamiento del primer equipo del Villarreal, aunque el grueso de la campaña la vivió siendo un habitual en el Villarreal C, que milita en Tercera división. En el Sporting ven en su llegada una apuesta por recuperar talento criado en Asturias. Al margen de lo ocurrido en el pasado, el hecho de que inice en el Sporting C se valora en el club como una oportunidad para empezar a contar protagonismo y ganarse un sitio más arriba. Hay precedentes recientes como el de Pierre Mbemba, ahora en dinámica del primer equipo. Un caso similar ha sido el vivido por Iker Martínez, quien tras salir de Mareo y acabar en el Almería, esta campaña debutó a las órdenes de Rubén Albés tras haber pasado por el Sporting C.