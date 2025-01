El extremo John Layman cambia el Lealtad por el Sporting C

John Layman es nuevo jugador del Sporting C. El extremo izquierdo de 21 años llega procedente del Lealtad, conjunto con el que disputó esta temporada trece partidos en Tercera Federación. De origen mexicano, vuelve a la estructura de un club profesional tras su paso por el Castellón, donde se formó en edad juvenil. Dio el salto al fútbol asturiano hace dos veranos para incorporarse al conjunto negrillo, que le había seguido la pista en el Acero, de la Tercera valenciana. Puede no ser la única incorporación. También se valora sumar a uno de los filiales a Hugo Salinas, centrocampista de 19 años del Marino de Luanco. En este caso, su llegada está todavía pendiente de concretar. Estos movimientos se han activado mientras se valora el alcance de la lesión de Íñigo Isla. Lateral del Sporting C que superó una lesión de rodilla hace un año, ha vuelto a tener problemas de rodilla.