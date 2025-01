Principio de incertidumbre: los rácanos resultados del mercado invernal para el Sporting

"Cuando termine el mercado será el momento de hacer valoraciones y pondremos las cosas claras", afirma el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, tras pedir a los aficionados confianza ante las operaciones del mercado de invierno. Otro acto de fe para un sportinguismo sumido en la incertidumbre y el desánimo. Porque a los aficionados les pasa como a aquel espectador que cuando en el cine vio al león de la Metro Goldwyn Mayer exclamó: "¡Esta película ya la vi!".

Andan los sportinguistas barruntando que los refuerzos van a ser escasos y, a pocos días del cierre del mercado, incluso se corre el riesgo de quedar en paupérrimos. Y si uno pregunta al graderío, la respuesta mayoritaria es de escepticismo y desconfianza. Reina el pesimismo. Es lo que tiene la incertidumbre cuando no se vislumbra ni un clavo ardiendo al que aferrarse.

Intentemos ser optimistas, pese a todo. Ya ha llegado Dotor, medio centro del Celta, con viaje por Oviedo producto de la Fábrica del Real Madrid. Por el Tartiere no dio resultado, pero el propio jugador acaba de manifestar que el estilo de juego del Sporting es más afín a sus condiciones. Algo similar a lo que ocurrió con Dubasin, hoy aclamado en El Molinón. Que así sea.

También parece estar amarrado el ansiado extremo, Nico Serrano, del Athletic Club, con el que se afirma tener un acuerdo "verbal". Entrecomillo la palabra porque fue como lo dijo Guerra y para resaltar que no hay nada firmado por escrito. Es un acuerdo de confianza entre los dos clubes, cuya resolución se va retrasando día a día, apurando al máximo el calendario.

Uno de los problemas se encontraba en Valverde, entrenador del Athletic Club, quien es reacio a la salida de Serrano y lo sigue alineando en los partidos, tanto de Liga como de Europa League. Es más, aparecieron noticias de que si sale cedido podría aceptarse una oferta del Alavés para jugar en Primera e incluso un trueque de jugadores entre ambos clubes. No obstante, las últimas noticias se reafirman en que, definitivamente, Serrano llegará al Sporting.

Y no hay más. No se valora reforzar la sufrida e inestable defensa, ni mucho menos buscar un delantero que meta algún gol, ni se ha planteado, que se conozca. ¡Increíble! Rácana apuesta si se aspira a mirar hacia arriba para intentar alcanzar la promoción de ascenso y si, como afirman los dirigentes de forma reiterada, la máxima "exigencia" es irrenunciable. No es de extrañar que buena parte de la afición sitúe ahora el famoso "objetivo" en sumar los 50 puntos teóricos de la permanencia.

El club arriesga con la escasez de incorporaciones y apura con la tardanza para formalizarlas, dejando pasar más de un mes de encuentros que no han sido precisamente satisfactorios para el equipo, que se ha desplomado en la clasificación. Más que incertidumbre, para la afición es una agonía. Si el mercado de invierno es una clara referencia para medir las intenciones reales del Grupo Orlegi para el Sporting esta temporada, el resultado deja muchísimas dudas.

La falta de certezas genera un principio de incertidumbre que se agranda por el recelo, la inseguridad y el desasosiego que consume a la afición y que dificultan predecir un resultado futuro. ¡Qué más quisiera un sportinguista que Dotor y Serrano sean suficientes para relanzar al equipo! Ver veremos. Y sin tardar.

