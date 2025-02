Albés, una victoria "para darle progresión" y su curiosa reflexión sobre un inesperado "10"

Visiblemente cansado, pero contento por terminar con la racha negativa. Rubén Albés mostró su satisfacción por celebrar una nueva victoria con el Sporting con piropos para varios de sus futbolistas. Tuvo una curiosa referencia a un futbolista que ejerció "de 10" en el primer gol y aplaudió a Dotor y Nico Serrano por su gran estreno en El Molinón.

Victoria. "Lo necesitábamos mucho. Estábamos haciendo cosas bien, pero no estaba llegando la victoria. Hemos conseguido un partido sólido. Incrementa el nivel de confianza. Hay que darle progresión".

Olaetxea. "En muchas ocasiones hace una labor más oscura. Le premia el gol".

Nico y Dotor. "Debut magnífico. Uno por asistir y otro por conseguir gol, les va a dotar de confianza. Cuando un jugador lleva tiempo sin jugar duda de si mismo. Trataremos de darles cariño".

Alivio. "No soy de sacar pecho en las buenas, ni hundirme en las malas. Nos hemos hecho con jugadores que nos podían aportar cosas".

Personal. "Estoy cansado. Ha sido una semana dura. Estoy contento porque los futbolistas se lo merecían. Sin ser un partido brillante, la gente ha estado increíble, no nos ha reprochado nada. Unidos somos más fuertes. Hemos dado un paso en eso".

Mensaje. "Hay que confiar, confiar y confiar. Va a se run camino largo y duro. Tenemos que sentirnos fuertes desde dentro. La gente sigue mostrando que nos va a acompañar".

Once. "Con los de arriba tenemos más presencia en área respecto a bloque bajo. También para amenazar en transición a costa de menos juego interior. La posición de Lander era para equilibrar más por lo peligroso que es el Burgos en ataque. Queríamos ser equilibrados y no permitir contragolpes".

Ganar como fuera. "Permite sumar tres puntos para pasar de los sesenta. Eso da opciones de poder estar en los seis de arriba. No va de distancias, va de alcanzar esas cifras".

Dotor. "Está tranquilo. Es un chico inteligente. Lo ha pasado mal en la última media temporada. No ha tenido participación. Ha venido con ganas de reivindicarse. Tiene una virtud que es el gol. Ha dado muestra de eso".

Primer gol. "Maras ha hecho una jugada de diez. Lander ha definido muy bien. Me alegro por los dos. Lander es un ejemplo".

Caras nuevas. "Características las sabemos. No he ha dado tiempo. Con Dotor son dos entrenamientos y Nico lo he conocido hace cinco horas. Vamos con calma para que puedan seguir sumando y le den alternativas a los jugadores de la plantilla. Sobre todo, convertirnos en un equipo de mayor nivel".

Portería a cero. "Era más importante ganar, pero era el segundo objetivo. Estábamos fallando por muy pocos detalles".

Presión. "A todos nos gusta sentirnos querido y nos gusta tener a la gente que queremos cerca. Cuando las cosas no salen, uno siempre necesita un plus de energía de la gente que confía incondicionalmente. Parece todo muy dramático todo, pero es que estoy muy cansado".

Nico y su puesto. "Es un jugador polivalente, pero es para tender más en izquierda. Lo conocíamos mucho".

Final de mercado. "Somos los que somos. No creo que haya ningún movimiento más. Es la idea que tenemos. Nada se puede prometer, pero la intención del club es no incorporar ningún jugador más".