Así explica Dotor la celebración de su gol con el Sporting: "Ni antes era tan malo, ni ahora tan bueno"

«Contento por empezar así». Carlos Dotor era la imagen de la felicidad tras el partido. «Hay que mantener los pies en el suelo. Ni antes era tan malo, ni ahora tan bueno. Estoy con ganas de demostrar el nivel que tengo y de seguir ganando", confesó el primero de los dos refuerzos invernales del Sporting. Protagonista del segundo gol ante el Burgos, el de la sentencia, el rojiblanco explicó la forma en la que lo celebró, señalando el campo de El Molinón primero y sujetando su camiseta, mostrando su nombre a la espalda, después. "Fue fruto de la emoción. No sabía muy bien ni qué hacer. He hecho todas las celebraciones posibles. Cosas de la emoción. Llevo tiempo sufriendo. Vengo de una lesión de pubis que me ha costado mucho. Ahora parece que ya estoy viendo la luz. Culminarlo con un gol ha sido bonito", detalló.

Respecto a su padado azul, discreto, y su gran inicio en Gijón, el jugador fue franco. "No sé, parece haber escrito alguien el guión. Llevaba meses sintiéndome bien. Necesitaba esa confianza que a lo mejor me ha dado aquí Gerardo, el míster y el presi", comentó. En cuanto a la afición, se mostró "agradecido por el recibimiento. Ojalá dar más goles y triunfos". En cuanto a la acción del gol, definió que "es marca de la casa. He metido muchos así, sobre todo en el Castilla".