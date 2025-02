Tremenda rajada de Ramis al terminar el partido en El Molinón: "Es una vergüenza"

No se mordió la lengua. Luis Miguel Ramis evidenció su enfado nada más terminar el partido en El Molinón. El entrenador del Burgos explicó lo poco que le gustarion varios detalles del encuentro ante el Sporting, en el que necesitaban la victoria para abrir distancia con la zona de descenso. El 2-0 no le dejó nada contento. Se notó. "La segunda parte es una vergüenza. Me hago responsable. Es para pedir disculpas y para que reflexionemos todos. Ha sido un desastre", aseguró el técnico.

"Esto va de alma y corazón en el campo. No lo hemos puestos, sobre todo, en la segunda parte. En la segunda parte el equipo no ha existido. No hemos generado nada. Nos estamos jugando mucho y no lo hemos visto. Me preocupa", continuó el preparador del conjunto burgalés, urgiendo a buscar soluciones.

"Quiero jugadores comprometidos, que mueran en cada partido, que vayan al límite. No lo estoy consiguiendo. Tengo esperanza porque lo vi en otros partidos. No me gustan los equipos en los que tengas que esperar si cae cara o cruz", comentó sobre el rendimiento de los suyos.

"Tengo la sensación de que hemos regalado el partido. Nos han hecho el daño que nosotros les hemos permitido. Han sido los peores 45 minutos desde que estoy aquí", concluyó.