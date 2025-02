La corrección del mercado de invierno en el Sporting

El Sporting sacó adelante en enero una parte del trabajo que no pudo, o supo, hacer en verano. El club al menos cubre dos necesidades básicas a ojos de su entrenador: el fichaje de un extremo sobre el que hay depositadas grandes expectativas (Nico Serrano), además de la llegada de un medio (Dotor) que cubre el vacío que deja el lesionado Bernal. En Mareo han apurado para cerrar a estos dos jugadores, a los que desde la entidad se empeñan en situar públicamente como primeras opciones, y a los que se ha esperado hasta casi el final: de hecho solo han disputado un único encuentro desde que se abrió el mercado de enero, donde el equipo ha firmado 5 puntos de 12 posibles (no le sobra el tiempo al Sporting, porque está a 8 del play -off). Aunque es cierto que el impacto de los dos ha sido inmediato: asistencia para uno y gol para el otro, y todo ello en apenas quince minutos.

Serrano y Dotor no es que fuesen las únicas opciones en las que la dirección deportiva ha trabajado para reforzar al equipo en enero durante, por más que así lo trasmita el club. Son casos distitos. El jugador del Athletic sí estaba en la mesa como uno de los grandes objetivos para reforzar el extremo, demarcación que se quedó coja en verano. Durante este proceso también se sondearon a otros jugadores, pero sobre todo se intentó con determinación firmar en propiedad a José Arnáiz (Osasuna), aunque nunca se pudo avanzar.

Distintas fuentes aseguran que hubo incluso un acercamiento con el jugador en Pamplona, y que después de aquella cumbre se intentó persuadir al futbolista en repetidas ocasiones a través de contactos telefónicos. En cualquier caso, jamás se descuidó la vía de Nico Serrano, que agrada a Albés y a la dirección deportiva, que incluso se desplazó en dos ocasiones a Bilbao para mostrar ese interés al jugador. Esta gestión ha sido compleja: Granada, Racing de Santander o Elche intentaron en algún momento la cesión del atacante, de 21 años, que contaba para Valverde. El club ilicitano irrumpió con fuerza al final, tras la grave lesión de Yayo Santiago. También hubo sondeos de Primera que complicaron el cierre, como el Alavés, que valoró incluir al jugador dentro de la operaicón de Maroan Sannadi con el Athletic. Pero el Sporting logró el "sí" del jugador. Y el compromiso del Athletic. Para ello, no ha dudado en aceptar penalizaciones económicas si el jugador no compite. El caso de Dotor es distinto, básicamente porque llega por una desgracia (grave lesión de Bernal). La medular, de hecho, no preocupaba a los técnicos hasta el grave contratiempo del exjugador del Racing de Ferrol, que obligó a la dirección deportiva a activarse. Albés pidió un "8". El Sporting preguntó por Maikel Mesa, como informó este periódico. Pero ni el jugador ni el Tenerife valoraron salir. Gerardo García es el principal avalista de la llegada de Dotor, al que conoce de la etapa de este en la cantera del Real Madrid. El riesgo del movimiento es enorme, por su pasado en el Oviedo, donde pasó de puntillas. Dotor ha caído de pie en Gijón.

Caicedo sigue en Mareo

¿Se podrían haber hecho más movimientos en los últimos días de mercado? Quizás sí, pero para ello eran necesarias salidas. Y la plantilla es escasa por número: el primer equipo se jugará durante estos cinco meses la temporada con 23 fichas que en realidas son 22 (una es la de Bernal). La organización se ha gastado unos 500.000 euros en reforzar el equipo durante esta ventana de enero. El límite salarial se ha agotado. La única vía, por lo tanto, era sacar jugadores. Si se pretende una remontada de película (el play-off está ahroa mismo a 8 puntos), queda la sensación de que al club le ha faltado algo más de cintura para revisar otras posiciones que, al menos por rendimiento, parecen ahora mismo cogidas con pinzas, como el centro de la zaga, donde se mantienen los cuatro centrales. Tampoco la dirección de Orlegi Sports ha encontrado una solución en enero para el caso de Jordy Caicedo, que suma 2 minutos en los últimos 4 partidos, y no tiene encaje en el sistema de Albés. En la última semanas desde el grupo mexicano han buscado soluciones, sin éxito.

Por otro lado, el Kansas City anunció ayer la compra de Manu García tras pagar algo más de 4 millones al Aris de Salónica. El porcentaje que el club rojiblanco tiene sobre el canterano es un 25% sobre la plusvalía, no sobre el total se su venta, por lo tanto el club apenas ingresará dinero por este movimiento.

Suscríbete para seguir leyendo