La Mareona pierde a un clásico tras la muerte de César Díaz: "El Sporting era su vida"

"Dicen que en los desplazamientos siempre se ven las mismas caras y es verdad. Como Milinko, él era un clásico. Siempre se desplazaba para ver los partidos del Sporting. Te lo encontrabas en Mareo, en El Molinón o en los actos. El Sporting era su vida", cuenta apenado Xuacu Rodríguez para describir cómo era César Díaz Sánchez, el gijonés de 49 años, socio de plata del Sporting, que en las últimas horas perdió la vida de forma repentina tras un infarto. Estaba desde años jubilado, tras dedicarse profesionalmente durante mucho tiempo al negocio de la construcción. Resultaba imposible desvincular su vida a la del Sporting. Cada dos domingos, estaba animando en El Molinón. Y lejos de Gijón era uno de los más activos en los viajes. "Es una pérdida muy importante".

César, uno de los socios fundadores de la peña sportinguista Sentimiento Rojiblanco, de Unipes, deja un gran vacío en la Mareona, donde era un rostro inconfundible, y en el mundo de las peñas, al que se había entregado hasta el estallido de la pandemia. El Sporting pierde a uno de sus seguidores más fieles: "Hay más de 20.000 sportinguistas. Y no es fácil decir quien es más o menos del Sporting. Pero era un mítico. No vestía con otra ropa que no fuese con la del club rojiblanco", cuentan. "Era muy buena persona", recuerdan sobre este fanático del Sporting.