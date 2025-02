Todas las claves de la intervención de Guerra: de la inyección para fichajes, a la confirmación de que "el Sporting no está en venta"

La precuela de la comparecencia ya anunciaba contenido. El Sporting decidió hacer dos actos en Mareo en un margen temporal estrecho, de apenas tres horas. Por un lado, la presentación de Nico Serrano como nuevo jugador del club rojiblanco. Y después, la comparecencia de David Guerra, que a priori podría parecer enmarcada en una intervención post mercado de fichajes, pero que tenía bastante letra pequeña: se desprende del club cierto malestar con críticas que entienden que van más allá de la "exigencia". Quería por un lado el club rojiblanco dar protagonismo al futbolista prestado por el Athletic y que la interveción del presidente ejecutivo no restase espacio al fichaje estrella del mercado de invierno. Aunque después Guerra tiró de la operación de Nico Serrano como una de las armas de su presentación –también después– en una comparecencia que se extendió durante cuarenta minutos y que tuvo un enfoque reivindicativo. El objetivo de la intervención era claro: defender la apuesta que está haciendo la organización mexicana en el Sporting y desmarcarse de lo que en Mareo perciben como "ruido" , y un ambiente en ocasiones "dramático" y "pesimista".

Los titulares llegaron en seguida, en la exposición inicial del directivo madrileño.

Respaldado por Gerardo García, Fredi Lobeiras, miembros de la dirección deportiva, además de Joaquín Alonso, se ubicaron en primera fila para respaldar al primer directivo del club rojiblanco. Afanado en defender la apuesta de la organización, a Guerra le bastaron cinco minutos para dar dos titulares. Primero llegó la noticia: el Grupo Orlegi ha inyectado "más de un millón de euros" con el objetivo de que el Sporting pudiese aumentar su capacidad de gasto en plantilla durante el pasado mercado de invierno. "Me dicen que soy un vendehumos... En este mercado ha habido una inyección directa de capital para ser competitivos. Es una inyección por encima del millón de euros. No voy a entrar en términos de estrategia,. Está comunicado con LaLiga y cumple los parámetros económicos. Es con la intención de reafirmar el compromiso con el proyecto, dando igual los resultados de diciembre".

Después, el ejecutivo madrileño pareció elevar el tono con el objetivo de garantizar la continuidad de la organización mexicana en Gijón. "Nunca creí que tuviese que decirlo. Pero no me queda más remedio que recalcarlo otra vez: Orlegi no se va. El Sporting no está en venta. Este proyecto es a medio-largo plazo", recalcó.

Los temas de la intervención

El mercado. "Hemos ido todo de la mano. El extremo era algo que hubiera sido la guinda en verano, pero las circunstancias no daban para tener a ese futbolista. En invierno, por la lesión de Bernal, nos marcamos dos objetivos. El centro del campo, con unas características concretas, y el extremo".

Fichaje de Nico Serrano: "Es un motivo para sentirse orgulloso de lo que es el Sporting. Toda la gente que siente cercano el club debería sentirse orgullosa de poder convencer a otros futbolistas que tenían otras propuestas mejores. ¿Cometemos errores? Seguro en los últimos mercados los ha habido, también aciertos. El invierno es un mercado difícil".

Respaldo a la plantilla. "Tenemos una gran plantilla, no se en que puesto está en la categoría. Se puede analizar desde muchos ángulos. Tenemos plantilla para competir con cualquiera. Si te relajas, te vuelve. Es una plantilla para competir con todos los equipos. También tenemos a uno de los mejores entrenadores de la categoría".

Rubén Albés. "Hay que seguir trabajando conjuntamente para seguir representando al Sporting en el campo. Nos hemos dado la palabra, lo que surja lo iremos caminando. El objetivo es ganar este fin de semana".

Jordy Caicedo. "No ha cumplido sus expectativas, tampoco. Cuando en verano todos estábamos de acuerdo en la relevancia, él era el más convencido de todos. Sabe que no se ha cumplido. Pero no podemos caer en que un día sea El Toro y otro día lo queramos matar. No se puede esconder que no le están saliendo las cosas. Está poniendo todo de su parte para cambiarlo. Le ha costado, tiene una gran competencia en la posición. Teníamos claro que era parte del proyecto".

Salidas en invierno. "No ha habido ofertas".

Penalizaciones en cesiones. "Los minutos se los tienen que ganar. Si finalmente surge como pensamos, estaremos alineados con las situaciones contractuales. O no. La prioridad es la parte deportiva".

El debate del fichaje de un "9". "Hemos ido alienados con el entrenador. La cuestión del gol es colectiva. Ha sido una decisión conjunta".

Situación económica. "Tenemos un límite salarial. La salud del Sporting es buena, hemos conseguido incrementar los ingresos. Estamos en el medio largo plazo comprometidos con el club. El presente nos tiene que llevar por el futuro".

Operación Manu García: "No tenemos al 100% la constancia. Queremos que se concrete la operación. No es algo directo que venga del traspaso, es un porcentaje que sale del montante final de la operación. Hay que esperar para ver si al club le corresponde algo".

El tope salarial: "Es una buena pregunta para el departamento del control económico de LaLiga. Cada uno de los clubes tiene su situación. Hay equipos que han recibidos ayudas tras el descenso, otros han inyectado dinero. Depende de muchos factores. Lo que hemos intentado es maximizar lo que depende de nosotros".

Renovaciones de Nacho Méndez y Olaetxea. "Hablaremos con todos los jugadores que acaben contrato. Es una relación de confianza con las partes y el entorno. En el caso de Nacho, es sportinguista y le gustaría seguir aquí. Es nuestro capitán, me da mucha alegría que este año haya asumido el reto de ser capitán. Seguiremos en las conversaciones".

Apuesta de Orlegi respecto a l compromiso de la afición. "Siempre la afición va a estar por encima de todo. Lo fue desde el primer día y seguirá siendo desde el futuro. La gente siempre ha estado. Que el año pasado se vivieran noches tan grandes en El Molinón es por eso. Sienten el club como propio y nuestro deseo es cumplir sus necesidades. Tenemos que representar y mejorar el club. La primera temporada estuvo cerca del colapso, la segunda nos salió bien y en la tercera también creemos que nos va a salir bien. Tenemos que estar juntos e ir en la misma dirección. La gente le requiere más al equipo y trabajamos para estar a la altura de lo que se nos está exigiendo".

Fracaso no entrar en play off. "Lo que tenemos que hacer es trabajar y pelear el objetivo. Ahí valoraremos lo que se ha hecho. Estamos saliendo de una ventana de resultados negativos. Lo bueno que tiene el fútbol es que tiene una reválida constante. A eso vamos".

Mareo y la cantera. "Voy a ser objetivo. En la plantilla actual tenemos una base de futbolista que el año pasado nos llevó al play off. Ahí hay varios de diferentes generaciones de Mareo. Son 10 canteranos en una plantilla. Eso ha nutrido al club. ¿Todos los años van a salir 10? Es difícil de prever. Tenemos que seguir mejorando y seguir apostando por Mareo y su identidad. Ojalá seguir contando con chicos que nos puedan hacer mejores".

La salida de Ramírez. "Las razones siguen siendo las mismas, fue de mutuo acuerdo. Es el pasado, en el presente tenemos a uno de los mejores entrenadores de la categoría".

Opción de compra Dubasin. "Veremos en junio. No hemos entrado en esta cuestión en concreto".

La grada visitante de El Molinón. "Tenemos que evaluar este y otras situaciones en el estadio. Hay varios actores implicados. Hay que ver que es lo que queremos, una de las propuestas será esta. Siempre priorizando la seguridad en el estadio".

Reforma de El Molinón y relación con el Ayuntamiento. "La relación es buena. Hay cordialidad y lealtad institucional. El Molinón requiere mejoras. Se están acometiendo esa rectificaciones para poder reabrir las zonas en El Molinón y estoy convencido que se continuará con las mejoras. Tenemos que avanzar de la mano".

