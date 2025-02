El ex del Sporting Jeraldino denuncia a su presidente por "hostigamiento y exclusión de los entrenamientos"

Volvió a Chile para relanzar su carrera y ahora protagoniza un duro enfrentamiento con el presidente de su actual club, el Audax. Ignacio Jeraldino es uno de los nombres de la actualidad del fútbol chileno después de que fracasara su salida al Banfield argentino. Las negociaciones entre el ex del Sporting y el dirigente se tensaron hasta el punto de que Jeraldino ha compartido públicamente las razones por las que ha dejado de participar en los entrenamientos. Denuncia "hostigamiento" y comparte su versión sobre cómo se gestó la operación con Banfield tras recuperar en Chile sus mejores cifras como goleador, con 12 tantos en 29 partidos. El caso ha llegado al sindicato de futbolistas chilenos.

“Denunciamos a Audax Italiano por el hostigamiento y exclusión de los entrenamientos con el plantel profesional en contra de Ignacio Jeraldino”, escribió el Sifup, Sindicato de Futbolistas de Chile, en un comunicado oficial.

En conversación con el portal "En Cancha", el exSporting de Gijón reveló detalles no solo sobre Banfield, también sobre su fallido traspaso a la Universidad Católica de Chile. “Mi representante me dijo que había una oferta formal de Católica y que también hubo un llamado de la U (Universidad de Chile). Pero alguien habló mal de mí, dando referencias como que me entrenaba mal, que estaba con sobrepeso”, indicó.

En es sentido, Jeraldino explicó que entendió que el origen podía estar desde el propio dirigente del Audax Italiano. “Yo con mayor razón no quería hablar con Gonzalo Cilley porque sospechaba de dónde pudo salir. Si tú preguntas a mi compañeros, nadie te va a decir que me entreno mal o que le hago mal al grupo. Yo antes que futbolista, soy ser humano y me fijo mucho en las personas", subrayó.

“Después de la pretemporada, Gonzalo Cilley me pide hablar y yo le dije que no podía porque mi familia estaba en La Serena y yo la tenía que ir a buscar al aeropuerto. Si me avisaba con anticipación, no había problema, pero me lo hicieron saber después de un entrenamiento. Después, a través de un tercero, como casi siempre era, me dicen otra vez que el presidente quiere hablar conmigo. Bien, digo yo, me presento y nos sentamos en la mesa con Fernando Martinuzzi (gerente general), Christian Bassedas (gerente deportivo) y él en la cabecera. Los saludo a todos de la mano y el presidente me dice de una: “Conmigo no vas a jugar y no vas a ser citado en todo el año, ni siquiera los amistosos”. Yo, la verdad, ya sabía que la cosa iba para allá. “¿Eso era?“, le pregunto. ”Sí -me dice- Por tus actitudes estoy tomando esta decisión”. Bueno, le digo, acá tú eres el dueño, tú eres el que manda. Si era eso, bien... Me paré y me fui”, indicó el jugador en el citado portal.

Jeraldino señaló que tiene contrato con la institución hasta diciembre de 2025. No obstante, entrena separado del plantel, con el que ya se comunicó y les explicó la situación que atraviesa por estos días. “Yo ya puse las cartas sobre la mesa. Le dije a mis compañeros que de ahora en adelante va todo por la vía legal. Después, mi apoyo es total. Voy a ir como hincha a ver al equipo”, declaró.