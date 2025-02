Invierno de movimientos en los filiales rojiblancos: estas son todas las novedades

Los dos filiales del Sporting se han movido mucho en el mercado de invierno. Tras una primera parte de la temporada plagada de altibajos, pese a solo haber sumado una derrota, el Sporting Atlético aprovechó el mercado de fichajes para agitar el vestuario, sobre todo tras la importante salida del mexicano Esteban Lozano. La dirección deportiva decidió no incorporar a ningún delantero ante la presencia de Amadou, Acerete y Marcos Fernández, pero sí pasó a contar en las convocatorias del filial Medrano, ariete mexicano del C.

Donde sí decidió aprovechar una oportunidad de mercado el filial sportinguista fue en el centro del campo, donde llegó a Mareo Marcos Fernández "Marquitos", mediocentro cántabro de 22 años, quien aterrizó desde el Rayo Cantabria, filial del Racing, para competir junto a Aarón Quintana y Manu Rodríguez. Fuera del terreno de juego tuvo el segundo equipo rojiblanco su mayor movimiento, con la salida del equipo de Nacho Cases, segundo entrenador, que consiguió un puesto como docente en el colegio San Vicente de Paúl, quedando su plaza en el cuerpo técnico ocupada por Jorge Fernández, jugador del CD Lealtad que decidió colgar las botas ante la oportunidad presentada, y que ya se encontraba dentro del organigrama de técnicos de Mareo, como segundo entrenador del cadete B ayudando a David Llerandi, pasando a ser ahora la mano derecha de Aitor Zulaika en una categoría que conoce a las mil maravillas.

Carrusel de entradas y salidas en el Sporting C. A diferencia de la temporada pasada, el curso está siendo mucho más complicado para el tercer equipo rojiblanco que dirige Samu Baños, lo cual ha obligado a la dirección deportiva a mover ficha en el mercado invernal. Tras su etapa en la cantera del Villarreal y media temporada sin apenas minutos en el Ilicitano, filial del Elche, Chris Ferreres tomó la decisión de regresar a Mareo, de donde salió siendo cadete en una operación que terminó en los juzgados y por la que el Sporting percibió una importante cantidad de dinero, ocupando ahora ficha del C y donde su nivel marcará si juega en Tercera Federación con el filial o en Primera Asturfútbol con el segundo filial.

No es el único movimiento de entrada que tuvo el Sporting C, y es que desde el Marino de Luanco llegó a Mareo Hugo Salinas, centrocampista de 19 años, quien no disputó ningún minuto en Segunda Federación este curso. Totalmente distinto es el caso de David Layman, extremo zurdo de 21 años, quien tomó la decisión de abandonar el Lealtad de Tercera Federación, equipo en el que disputó trece partidos, cinco como titular, acumulando tan solo 392 minutos, pese a lo cual la dirección deportiva se fijó en sus condiciones, sobre todo tras haber terminado su etapa juvenil en el Castellón y contar con ascendencia mexicana y americana. Desde Estados Unidos llega a Mareo Aaron Williams, defensa inglés de 22 años, quien completó su etapa universitaria en New Hampshire.

Gracias a la buena sintonía que mantiene el Sporting con el Lealtad, sobre todo al contar la presencia de Pedro Menéndez en Mareo, el centrocampista del segundo equipo rojiblanco, Ricardo Pesquera, abandonó Mareo para militar en una categoría superior pese a haber disputado 19 partidos en la primera parte del curso, siendo pieza clave para Samu Baños. No fue la última salida que tuvo el Sporting C, y es que, tras una primera parte del curso sin apenas protagonismo, actuando en la gran mayoría de encuentros como suplente, Mario Béjar abandonó también Mareo tras temporada y media para incorporarse al EI San Martín de Tercera Federación.

