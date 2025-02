Nico Serrano, su mensaje a Resines, persona "con palabra" y un fichaje que "tenía que hacerse de esa manera"

"Es un gran día para todos. Bienvenido. El otro día decía que el Athletic es un gran club con el que nos une una gran relación, grandes valores y grandes futbolistas. Nico lo ha demostrado. Me gustaría añadir que es una persona con valores y palabra. Ha honrado el acuerdo, Nico y el Athletic, no ha sido fácil". David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, inició este así la presentación de Nico Serrano como futbolista del Sporting. "Ha sido una elección propia de estar aquí. No ha sido el descarte de nadie. Se lo agradecemos. Es histórico, sin entrenar ya da una asitencia. No traemos héroes, traemos a alguien que va a impactar", subrayó el dirigente rojiblanco. Fue más allá. En cuanto al compás de espera para su llegada, el jugador inclusó confesó que lo vivió con "un poco de ansiedad" al dilatarse tanto en el tiempo. Guerra añadió, en cuanto a la espera, que "fue un acuerdo de que tenía que hacerse de esa manera porque, si no, no era posible".

Mercado. "Lo viví con un poco de ansiedad. Te llama un equipo y a la vez tenía que cumplir con el Athletic. Decidí venir aquí casi desde el principio".

Valverde. "Tuve minutos al final, en el mes de enero, pero nos pusimos de acuerdo para salir. Entre todas las partes creimos que era lo mejor sumar minutos y tener otra continuidad".

El Sporting. "Hablé con Bernal. Me habló muy bien de Mareo y de Gijón. También con Mikel Vesga. Me habló muy bien de todo. No me lo pensé. Tenía muchas ganas".

Llegada dilatada. "Pertenezco al Ahtletic. Tenía que estar centrado. Tenía muchas ganas y tenía que cumplir como un profesional. Había muchas ganas de venir aquí".

Albés. "Es muy importante en la decisión el entrenador y su estilo de juego. Hablé con él un buen rato. Nos íbamos comunicando por mensajes. Me gustaba cómo jugaba el equipo y quería venir aquí".

Estilo. "El otro día intenté aportar ganas cuando entré al campo. A partir de ahí aportar y aprender de los compañeros".

El equipo. "En los dos entrenameintos que llevo nos dice mucho (Albés) a los extremos sobre correr y defender. Es un estilo que me gusta y va con mi juego".

Paso importante. "No me marco objetivos, quiero jugar, aprender y hacer todo lo mejor. No tengo nervios, tengo ganas de aportar lo que sé"

Ovacionado en su estreno. "Noté ese cariño.. Me encantó cómo me recibió El Molinón. Estoy muy agradecido a toda su gente".

Derecha o izquierda. "Venía jugando por la derecha con el Athletic, pero desde pequeño venía jugango por la izquierda".

Resines presentación. "Me lo enseñaron el día antes. Es algo bonito y le estoy agradecido".

Play-off. "Empezando por el otrío día, ganando al Burgos, es importante. Hay que ir sacando puntos. Yendo partido a partido podemos llegar a lo bonito que sería pelear por el play-off".

Oferta anterior. "En verano también estuve valorándolo. Era diferente. Venía de uan lesión de isquio y de hombro. Decidí que lo mejor era quedarnos allí".