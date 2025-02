Nico Serrano tiene opciones de ser titular en el duelo contra el Eibar en El Molinón

Nico Serrano, que ya tuvo minutos en el choque contra el Burgos, donde dio además una asistencia de gol y demostró que ha llegado a Gijón con ritmo, tiene serias opciones de ser titular con vistas al encuentro que el Sporting disputa este sábado (18. 30 horas) en El Molinón ante la Sociedad Deportiva Eibar. Rubén Albés sopesa la entrada al once del extremo navarro, de 21 años, lo que empujaría a Víctor Campuzano al banquillo. El técnico gallego, que valora recuperar a Gelabert dentro del trivote para el equipo titular tras su ausencia por sanción, tiene en mente mantener el bloque de jugadores que sacó adelante el compromiso contra el Burgos en El Molinón, con la excepción de Serrano, un futbolista llamado a ser indispensable para el club gijonés de aquí al final de campeonato. En Mareo entienden que no hay tiempo que perder con el jugador del Athletic, que este mediodía (13. 15 horas) será presentado. De hecho, Serrano ya disputó minutos ante el Burgos sin ni siquiera entrenar con sus compañeros. Ayer fue su primera sesión de trabajo. Dotor, en principio, aún no saltará al once, aunque en el club hay gran satisfacción con su implicación y nivel durante estas semanas. Albés recupera también a Pier, aunque Maras apunta a continuar.