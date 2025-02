Orlegi inyectó algo más de un millón de euros para el mercado de fichajes del Sporting

El Grupo Orlegi inyectó algo más de un millón de euros al Sporting durante el pasado mercado de invierno para aumentar la inversión en plantilla y alcanzar a firmar a Nico Serrano y a Carlos Dotor. El presidente ejecutivo del club rojiblanco, David Guerra, reivindicó este miércoles la apuesta de la organización mexicana en el club rojiblanco en una amplia intervención que se extendió durante cuarenta minutos ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Mareo. Con un tono reivindicativo, Guerra defendió el trabajo que se está realizando en el club, destacó sobremanera la capacidad para persuadir a Nico Serrano de recalar cedido en Mareo frente a ofertas “de superior categoría”, y desmintió de forma categórica que el Grupo Orlegi tenga al Sporting en venta. “Nunca creí que tuviese que salir a decirlo, pero Orlegi no se va. No está en venta”.

Todos los puntos de la comparencia

Balance.

Mes entretenido. “Nos parecía que era un buen momento para reflexionar sobre algunos temas. Salimos de un mercado de fichajes con dos incorporaciones en las posiciones que queríamos y los jugadores que nos habíamos marcado como prioridad. Nos habría gustado tenerlos desde el día 1. ¿Era posible? No. ¿Es esto para presumir? No creo que sea la palabra, ni tampoco es la intención. Hablando objetivamente hemos convencido a un jugador que tenía pretendientes de Primera y Segunda. El jugador llegó a un compromiso con nosotros. Y es un motivo para sentirse orgulloso de lo que es el Sporting. La gente debería estar orgullosa de convencer a buenos futbolista con ofertas de otra categoría. ¿Qué cometemos errores? Si. Nunca lo hemos escondido”.

Pesimismo en el entorno. “A veces nos dejamos llevar por el dramatismo, desazón, pesimismo. No hablo de exigencia. Exigencia debe haber siempre. La usamos para avanzar. Pero hablamos de pesimismo para que nos lleve a que todo está mal. Estamos con las ideas claras y con confianza: en el cuerpo técnico, plantilla, dirección de fútbol”

Ramírez. “Es un debate viejo y que genera inestabilidad en la categoría. Fue muto acuerdo. Lo hablamos frontalmente. Tenemos un gran entrenador y hay que valorar el trabajo de su cuerpo técnico”

Orlegi no está en venta. “Este proyecto es un proyecto a medio-largo plazo. Orlegi no se va. No está en venta. Orlegi no se va. Nunca creí que tuviera que salir a decirlo. Pero no queda de más recalcarlo una vez más. Queríamos Mundial y queremos muchos proyectos; pero lo que queremos por encima de todo es el Sporting”.

Ampliación de capital. “Me dicen que soy un vendehumos. En este mercado ha habido una inyección directa de capital para ser competitivos. Y me vais a perdonar pero esto no habla de un proyecto a largo plazo; es todo lo contrario”.

Situación del proyecto. “Hemos vivido una racha de resultados que no nos ha ayudado a que esta situación se viera con objetividad. Tenemos que quedarnos como el cuerpo técnico ha trabajado y nos representa. Merecimos más, pero la realidad es que esto no sucedió. Me hacer tener confianza el ver que el cuerpo técnico y la plantilla es exigente. Tenemos una gran plantilla y que nos ha llevado a estar en la parte alta de la clasificación. ¿El objetivo? Es el mismo de siempre. Aquí vamos todos juntos, aquí vamos todos juntos al mercado. Llegaremos o no, pero lo haremos todos juntos. Y por supuesto los aficionados a lo que poco se puede decir. Quizás repetir aquello de “confiar, confiar y confiar.Si todos caminamos en la misma dirección este club no tiene límites. El año pasado fue fantástico”.

Mercado de enero. “Hemos ido juntos de la mano en las posiciones a reforzar. El extremo era algo que habría sido la guinda en verano, pero las circunstancias no daban para tener el perfil que queríamos. En este mercado por la lesión de Bernal nos marcamos dos objetivos claros”.

Detalles de la inyección económica. “La inyección económica es una inyección por encima de 1 millón de euros, no voy a entrar en estrategia. Está hablado con la Liga. Es claramente con la intención de reafirmar el compromiso con el proyecto”.

Satisfacción con la plantilla.”Tenemos una gran plantilla. No entro a valorar si tenemos la mejor de la categoría o la octava”.

Estrategia a la hora de valorar el futuro de los entrenadores y futuro de Rubén Albés. “La estrategia para nosotros es clara. Un entrenador que nos represente en su fútbol y en sus intenciones. En este sentido han venido las intenciones y cambios. Hablamos mucho con Rubén. Hablamos claro cuando entre todos decidimos hablar y convencernos. Tenemos un reto juntos por caminar. El momento es seguir caminando”.

Caicedo. “No ha cumplido las expectativas suyas tampco. Cuando en verano hablamos de la relevancia de lo que podía aportar. El es el más consciente. Un día no puede ser el Toro y al otro quererlo matarlo. No le están saliendo las cosas. Pero está poniendo todo de su parte. Es uno de los jugadores más queridos. Le ha costado, porque tiene una gran competencia”.

Resultados. “Claramente no estoy satisfecho con el nivel actual. Somos los primeros decepcionados. Pero no podemos contornar el rey dorado. Podemos controlar el trabajo diario, quien está con nosotros. A partir de ahí continuar trabajando”.

Ofertas por jugadores. “No hemos rechazado ofertas este mercado”.

Tardanza en los fichajes. “Dotor se hizo bastante antes que Nico, pero no se hizo antes porque la lesión de Bernal aparece en los últimos días y porque había una negociación con tres partes uno liadas. ¿Podíamos haber apretado más? Probablemente no. Uno tiene que dejar salir, otro entrar. No fue tan sencillo”.

Cláusulas de penalización. “Con el mister no hablamos de cláusulas de penalización. Es lo que decida el mister, y lo que muestren los jugadores en el terreno de juego”.

El fichaje de un 9. “Hemos estado alineados con el entrenador. La cuestión del gol y de la defensa es una cuestión colectiva. Planteamos varios futbolistas pisando área y en ese compromiso es que como conformamos la plantilla”.

Tope salarial. “Tenemos un límite salarial y cada uno de os clubes tiene uno distinto. La salud es buena, somos eficientes en los costes y tenemos un límite salarial que nos hace competitivo. Que vamos a parar? No. El futuro pasa por conseguir los objetivos que tenemos”

Motivos de la Inyección. “Era necesaria para poder acometer lo que queríamos y para el corto plazo y medio plazo. Será el momento de continuar con algunas conversaciones abiertas”

Rumores sobre la venta. “Igual en estos momentos de zozobra y de tensión en el mercado y aparecen estos temas. Eso genera inestabilidad para el Sporting. No hay nada detrás y no hay la más mínima duda. Esos rumores lo que genera es inestabilidad alrededor del Sporting”.

Operación de Manu García. “No tenemos constancia al 100%. Estamos esperando que se concrete una operación. Pero no es algo directo que venga del traspaso. Sino un montante que venga de esa cantidad. Hay que ser cautos”.

Renovación de Olaetxea. “Hablaremos con todos los jugadores que acaben contrato para tender la situación”

Renovación de Nacho Méndez. “En el caso concreto de Nacho lo ha expresado: es sportingyista y le gustaría quedarse, es nuestro capitán. Me da alegría que haya asumido esta temporada ser capitán. Seguiremos en esas conversaciones”.

¿Están en deuda con la afición? “Siempre la afición va a estar por encima en cualquiera. Lo fue del primer día. Si algo caracteriza al Sporting es su Mareona. La primera temporada estuvimos cerca del colapso; la segunda temporada nos salió bien y en esta tercera temporada creemos que nos va a salir bien. Para ello tenemos que estar juntos”.

Fracaso no entrar en play-off. Entramos en una pregunta para buscar un titular. Cuando llegue ese momento valoraremos lo que se ha hecho. Ahora mismo estamos saliendo de una ventana de movimientos. Lo bueno que tiene el fútbol es una revalida constante”.

Mareo. Voy a intentar ser objetivo: en la plantilla actual tejemos una base de jugadores de Mareo. Tenemos 10. Eso ha nutrido al club y lo sigue nutriendo. Que todos los años han salido 10, es difícil de prever. Tenemos que seguir mejorando en todos los ámbitos. El primer equipo lo refleja bien. Ojalá podamos contar con más”.

Reforma de El Molinón y relación con el Ayuntamiento. “La relación es buena. Hay cordialidad y lealtad institucional. El Molinón requiere mejoras. Se están acometiendo esa rectificaciones para poder reabrir las zonas en El Molinón y estoy convencido que se continuará con las mejoras. Tenemos que avanzar de la mano”

Grada visitante. Tenemos que evaluar otra serie de situaciones en el estadio con respecto a la infraestructura. Hay varios actores implicados. Es una de las cuestiones que llevaremos. Siempre priorizaremos la seguridad en el estadio.

Opción de compra a Dubasin. “Veremos en junio. No hemos entrado en esta cuestión en concreto. Cuando llegue el momento tomaremos la decisión. Es prematuro.

Cantera. “Es una mirada que tiene que ir al medio- largo plazo. El filial tiene que estar en una categoría superior. El objetivo tiene que ser el desarrollo de jugadores. Los chicos necesitan competencia, seguir creciendo y mejorando”

Residencia. “Seguimos incrementando con apuestas de jugadores. Es un proceso que no es sencillo para los chicos. Algunos se nos cayó en el camino. Seguiremos apostando. Hay que seguir mejorando. Se unen dos caminos: desarrollo de talento y de otra serie de proyectos que tenemos en el club”