Bernal habla por primera vez tras su grave lesión: "Me siento arropado por el Sporting"

Jesús Bernal, medio del Real Sporting de Gijón recibió este jueves en la sala de prensa de Mareo el premio al jugador Cinco Estrellas de Mahou al mes de enero tras los votos de la afición sportinguista. El centrocampista, lesionado de gravedad tras romperse el ligamento cruzado anterior, admitió “alegría y agradecimiento” a la gente por el premio. “Me siento arropado por el club”.

Las declaraciones

Agradecimiento por el premio. «Siento alegría por el premio y agradecimiento»

¿Cómo se encuentra? «Estoy bien, animado. Me siento muy arropado por todo el club, por la gente que trabaja en él, por mi familia y amigos. Es un momento duro, pero son circunstancias que pasan en el mundo del fútbol. Toca llevarlo con la mayor alegría posible y la mayor tranquilidad”.

Feliz en Gijón. «Tengo un sentimiento incluso de pertenencia y me siento muy arropado. Creo que también el hecho de que haya pasado esta situación desagradable me ha hecho ver la unión que hay dentro del club y el cariño de la afición. Eso te hace sentir como en casa.”

Conversación con Nico Serrano. “Es un club histórico, como siempre he dicho. Es lo que le transmití a Nico (Serrano). Le trasladé la alegría del día a día, del trabajo, la ciudad deportiva, la masa social, la ilusión que hay en esta ciudad... Fui sincero, porque al final cuando hablas con un amigo hay que ser sincero, pero en este caso fue además muy sencillo»

¿Cómo afrontó su lesión? «Cuando te dan la noticia nunca estás preparado. Al final, también es cierto que acaba el partido y tengo la sensación de que quizás no era algo tan grave. Cuando me dan la noticia tuve la suerte de estar acompañado de mi chica. Pasas un momento un poquito delicado. Hay que asimilarlo lo más rápido posible e intentar ayudarte de la gente que sabe más de este proceso»

Apoyo. «Es cierto que recibí muchos mensajes y estoy muy agradecido por ello. Estoy recibiendo mucho apoyo. Ahora toca hacer lo que manda la gente que sabe, que en este caso son los doctores, los readaptadores y a partir de ahí intentar hacerlo lo mejor posible»

¿Cómo gestiona la inactividad? «Es muy duro no poder participar, la verdad. Cuando ves un partido desde fuera te sientes muy diferente, porque si lo ves en el banquillo es duro porque no estás jugando… pero cuando sabes que no puedes aportar nada, ves a tus compañeros y dices 'yo haría' o ' creo', lo sufres mucho más. Cuando además te das cuenta de que es por un largo tiempo pues es complicado. El día de partido es el que más sufro de la semana»

Dotor y Nico Serrano. «Jugué contra Dotor cuando estaba en la cantera del Real Madrid. Me parece un futbolista con mucha llegada, con un muy buen trato de balón. Puede aportar mucho. Ya se ha visto. Y de Nico (Serrano) la verdad que son todo palabras buenas. Es un niño estupendo. El año pasado nos ayudó mucho en Ferrol y este año estoy seguro de que va a ayudar mucho. Es un futbolista muy vertical, con mucha calidad individual, uno para uno y gran disparo”.