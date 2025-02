Albés sitúa a Otero como duda y habla del mercado: ¿Inyección de 1 millón? No sabía nada"

"Estamos en esa fina línea de querer engancharnos a esa buena dinámica". Rubén Albés resume así la oportunidad de aprovechar el segundo partido consecutivo en casa para lograr una nueva victoria y recortar los ocho puntos de distancia con el play-off. El entrenador del Sporting recupera a Róber Pier y Gelabert, pero después de una semana en al que algunos jugadores ha pasado por "procesos de gastroenteritis y gripes", deja la duda de si Otero podrá participar.

Partido. "Complicado. Volvemos a tener muchas ganas de reafirmar el buen resultado de la semana pasada. De darle continuidad a los resultados y seguir mejorando a nivel futbolístico. Nos viene bien tener otro partido en casa para ser capaces de volver a ganar".

Nico Serrano. "Adaptándose, con destellos de desequilibrio y talento. Pasos pequeños y firmes. No es fácil, llegar, salir, encontrarse con un vestuario nuevo… Hay que darle tiempo, pero lo veo feliz y nos puede dar cosas".

23 futbolistas. "Podrían iniciar. Igual que puede no ser su mejor versión ahora mismo, pero sí están a disposición. Otra cosa es la decisión que tenemos. Hemos tenido jugadores con procesos gripales y gastroenteritis. Ha sido una semana buena de trabajo por la competencia interna".

Semana. "Llevo hablando desde el miércoles del Eibar sobre cómo podemos hacerlo de buena manera. Somos conscientes de la importancia que tiene esta semana. Ojalá pueda ser otro día de conseguirlo".

Inyección de 1 millón. "No sé nada de dinero. Ni cuánto hay, ni cuánto ganan los futbolistas. Ni quiero saber. Sé que desde el principio el club estaba abierto a incorporar a un jugador que podía ser bueno, sin hablar de limitación. Me alegro que el club apueste. No lo sabía lo del dinero, ya tengo bastante responsabilidad con los onces, con hablar con vosotros…".

Cláusula partidos Nico. "No conozco ninguna cláusula. Nadie me lo ha transmitido. Como entrenador voy a poner los que son mejores. Si juega Nico será porque se lo está ganando en el campo y es lo mejor para el colectivo y para el club. Y si no juega, es porque hay otro mejor. Aquí no hay salvadores, hay futbolistas buenos. Digo la verdad. A veces es mejor saber menos".

Centrales. "Tengo clara la pareja de centrales. Qué bueno que vengan dos futbolistas más (a la convocatoria)".

Nacho Martín. "Está consolidado ya. Es un futbolista bueno de Segunda. A partir de ahí hay una competencia y hay que tomar decisiones. Hay momentos y partidos para todos. Ha sumado más minutos que en su carrera porque se lo ha ganado".

Delantero. "Cerrado el mercado, ya cierro los que podían estar y no están. Con los que tenemos, hay que sacar el máximo rendimiento. Con los que somos, hasta el final de temporada, con mucho trabajo y mucha creencia en ellos. No voy a hablar del que podía haber salido y se quedó. No suma".

Racha negativa Eibar. "No ha sido capaz de puntuar (mucho fuera), pero hay que diferenciar el resultado y el juego. Por juego no me han dado esa sensación. Me la han dado de equipo que compite siempre. A Etxeberría le tengo mucho respeto. Es un equipo que me gusta".

Otero. "No sé si podrá jugar. Ya veremos".

Más medios. "Es muy importante. Soy un amante de los centrocampistas. Podríamos incluir un centrocampista más, sí, algún partido. Lo contemplamos".

Rival. "Es un equipo ofensivo. Es capaz de manejarse en el ataque organizado. Te complica a veces con las referencias que maneja. Es un equipo bastante redondo. Puede defender en bloque alto, transitar, tiene juego directo…"

Cuatro refuerzos del rival. "Hay tantos equipos que quieren estar ahí (arriba) y han hecho un desembolso para estar ahí… No caben todos. Hay una competencia tremenda. Exceptuando dos o tres de arriba son bastantes diferenciales, después hay una igualdad grande".

Refuerzos de otros. "Hipotéticamente (hay quien ha dado salto de calidad). La dificultad del mercado de invierno es poner esas piezas a funcionar. Luego hay que ver cómo funcionan. Mejor pocos y que conecten, que grandes cambios".

El ambiente. "El otro día era partido difícil para los jugadores y la afición. La afición ha demostrado en partidos, pero el otro día, en una situación en la que es más fácil bajarte, estuvo muy bien. El otro día era para dar un plus. Ojalá ahora pueda ser. Estamos en esa fina línea de querer engancharnos a esa buena dinámica, y ojalá podamos entre todos".

Confianza. "Siento que la gente confía. Si no, no haces los partidos que hemos hecho. La gente sale al campo con la sensación de que podemos ganar el partido. Tengo confianza en los chicos y en el ambiente que queremos en El Molinón. Creo en el equipo, porque me lo ha demostrado. Luego nos dirán los resultados".

Dotor y Nico. "Dotor va un poco mejor porque lleva una semana más, pero su posición necesita mayor interpretación que la de Nico".

Cote, reserva. "Es porque Pablo García está haciendo las cosas bien. Cote está teniendo un rol más secundario en el verde, no en el equipo. Es la posición donde más se han repartido los minutos".