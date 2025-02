Albés señala el estado del césped como una de las razones del empate del Sporting: "Nos limita"

Aseguró no querer monopolizar la rueda de prensa con el estado del césped de El Molinón, pero Rubén Albés señaló varias veces al verde para explicar el empate del Sporting ante el Eibar. El entrenador rojiblanco lamentó que frenara el juego de su equipo en una fase en la que se requería de una mayor velocidad. "Nos limita", subrayó tras un punto que enfría la necesaria remontada para poder recortar diferencias con el play-off.

El partido. "La segunda parte hemos cargado mucho el área, ellos han defendido bien en bloque, hemos tenido opciones de tiros cruzados y es evidente que nos faltó velocidad, pero es difícil con el estado del campo".

El momento. "Hemos conseguido dos porterías a cero, la manta la hemos cerrado por el otro lado. El campo no permite fluir en el juego. Permite más segundas más acciones. Hay resbalones y dificulta los ataques de cualquiera de los equipos. El resultado no nos gusta, por volumen ofensivo merecíamos esa victoria. Hay que reducir el número de goles respecto a la primera vuelta para sumar más puntos".

Césped. "Está mal para los dos equipos, pero las tendencias del partido... La primera parte tampoco me gustó en exceso y al final te lleva a un tipo de partido diferente. Hay días que te puede beneficiar, pero en este ellos tienen esa ventaja y nos limita a nosotros. No quiero monopolizar el tema, pero ha sido tan evidente con la inferioridad numérica...".

Causas. "No sé si es un hongo, pero están haciendo todo lo posible. En la ciudad deportiva entrenamos en campos magníficos y aquí el campo está en unas condiciones peores. Disminuye la calidad del juego".

¿Ganar con buen césped? "No quiero monopolizarlo. No sé lo que hubiera pasado".

La clasificación. "Estoy convencido de esta plantilla, van a pelearlo porque tienen mucho orgullo. A nivel de voluntad no se puede achacar nada. La liga es larga y queda mucho. Ojalá que podamos hacer un buen resultado en Valencia y hacer que crean los que ahora no creen".

Versión enérgica. "La tenemos, pero no la estamos devolviendo a la gente".

Dotor. "Hay competencia. Lo mismo me preguntabais cuando no jugaba Gelabert. Es una zona con mucha competencia. Vamos jugando con las decisiones. El que no sale siempre se echa en falta".

Cote y Caicedo. "Probamos alternativas con dos puntas, con Campuzano y Dubasin, más móviles, y luego pasamos a algo diferente con Jordy y Dotor. Quizá pudo ser antes"

Otero. "Estamos pendientes de pruebas por si existe lesión muscular. Puede ser algo pequeñito. Mucho no será, pero veremos hasta qué punto".

Dinámica de lesiones. "Creo que los parámetros son normales, pero las recaídas están fuera de lo normal. Se está reflexionando qué ha podido pasar. No por muchas lesiones, sino más por recaer".

Responsabilidad. "No sé si hemos jugado tan mal en los últimos minutos. Tuvimos mucho volumen de centros y juego interior. La responsabilidad tenemos que convivir con ella. Si pesa o no, hay que convivir con ella. Estamos en un club exigente y quieres ganar siempre. Tiendes a valorar más lo negativo que lo positivo. Tenemos que creer nosotros en la situación y seguir mejorando".

Sensaciones. "Tenemos buen equipo, para estar en la parte alta y tenemos el hándicap de recortar determinadas cosas. Veremos si tenemos la madurez suficiente para cuando sumamos un punto no pensar que estamos fuera de todo. Lo importante es cómo acabe la jornada 42".

Nico. "Ha hecho un partido meritorio. Irá creciendo".