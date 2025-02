El Sporting se encomienda al Molinón para "engancharse": "Tengo confianza en los chicos y en el ambiente"

"Estamos en esa fina línea de querer engancharnos a tener una buena dinámica. Necesitamos de todos e ir todos juntos para tirar el tren hacia delante. Como el otro día, pero más todavía". Rubén Albés resumió así ayer la oportunidad de aprovechar el segundo partido consecutivo en casa para lograr una nueva victoria y recortar los ocho puntos de distancia con el play-off. El entrenador del Sporting recupera a Róber Pier y Gelabert, pero después de una semana en al que algunos jugadores ha pasado por "procesos de gastroenteritis y gripes", dejó la duda de si Otero podrá participar esta tarde.

"¿Inyección de 1 millón de euros? No sé nada de dinero. Ni cuánto hay, ni cuánto ganan los futbolistas. Ni quiero saber. Sé que desde el principio el club estaba abierto a incorporar a un jugador que podía ser bueno. En ningún momento se me habló de limitación y eso me tranquilizó. Ya no pregunté más. Me alegro de que el club apueste realmente por seguir intentando que el Sporting pueda dar pasos adelante partiendo de mejorar la plantilla", explicó Rubén Albés. Una reflexión sorprendente y tras la que quiso dar por zanjada cualquier cuestión sobre le mercado cuando se le cuestionó por si era necesario incorporar un delantero. "Cerrado el mercado, ya cierro los que podían estar y no están. Con los que tenemos, hay que sacar el máximo rendimiento. Con los que somos, hasta el final de temporada, con mucho trabajo y mucha creencia en ellos. No voy a hablar del que podía haber salido y se quedó. No suma", sentenció.

El entrenador del Sporting ve a Nico y a Dotor, los dos refuerzos invernales, preparados para jugar de inicio. Sin embargo, hace un matiz. "Dotor va un poco mejor porque lleva una semana más, pero su posición necesita mayor interpretación que la de Nico. A partir de ahí, saquen sus conclusiones", deslizó. En cuanto al extremo navarro, también aseguró desconocer que ha llegado al Sporting con una cláusula en la que se penaliza al conjunto rojiblanco por los partidos en los que no participe. "No conozco ninguna cláusula. Nadie me lo ha transmitido. Como entrenador voy a poner a los que son mejores. Si juega Nico será porque se lo está ganando en el campo y es lo mejor para el colectivo y para el club. Y si no juega, es porque hay otro mejor. Aquí no hay salvadores, hay futbolistas buenos. Digo la verdad. A veces es mejor saber menos", afirmó el vigués.

En cuanto a los movimientos de los rivales en el mercado, Rubén Albés sí reconoció que algunos han dado un salto de calidad "hipotéticamente", sin querer decir nombres. En todo caso, enfatizó en que "la dificultad del mercado de invierno es poner esas piezas a funcionar. Luego hay que ver cómo funcionan. Mejor pocos y que conecten, que grandes cambios". En ese sentido, ve a su equipo en un momento de ser capaz de enlazar un nuevo triunfo y recuperar el terreno perdido en los dos meses anteriores. "Siento que la gente confía. Si no, no haces los partidos que hemos hecho. La gente sale al campo con la sensación de que podemos ganar el partido. Tengo confianza en los chicos y en el ambiente que queremos en El Molinón. Creo en el equipo, porque me lo ha demostrado. Luego nos dirán los resultados", señaló.

Por todo ello, Rubén Albés quiso sumar también al sportinguismo para un partido "complicado. Volvemos a tener muchas ganas de reafirmar el buen resultado de la semana pasada. De darle continuidad a los resultados y seguir mejorando a nivel futbolístico. Necesitamos de todos par tirar el tren hacia delante".

