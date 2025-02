Las enzimas, aliadas para el verde de El Molinón: así es el tratamiento aplicado por el Sporting

En una de las primeras visitas de Alejandro Irarragorri a Gijón, tras la compra del Sporting por parte del Grupo Orlegi, el presidente rojiblanco centró su interés en el estado y mantenimiento de los campos de Mareo y El Molinón. La inversión en la mejora en infraestructuras, y especialmente en el césped sobre el que trabajaba el primer equipo, fue una de las primeras actuaciones con las que el grupo quiso empezar a dejar claro su sello en Gijón. Después de que el municipal gijonés contara en el verano de 2023 con una reforma integral del terreno de juego por primera vez en décadas, esta temporada su estado ha vuelto a dejar más que dudas. La aparición de una enfermedad en diciembre ha derivado en un deterioro más que evidente y también, en las quejas del entrenador. Se lleva semanas trabajando en soluciones.

El Sporting confía en poder ir recuperando, poco a poco, la mejor de las superficies posibles para el terreno de juego de El Molinón. El parón navideño fue el momento en el que comenzó a detectarse que algo no iba bien con el césped. Fue cuando se iniciaron diferentes trabajos para atajar la enfermedad que ha afectado a la planta, haciéndola perder densidad y alcanzando un nivel de afectación que tuvo en el partido ante el Eibar uno de sus picos más altos. Hubo varios aspectos colaterales. Las bajas temperaturas y las fuertes lluvias de las últimas semanas no han ayudado a conseguir las condiciones óptimas para ayudar a la recuperación del verde. Tampoco el hecho de que el Sporting disputara dos partidos consecutivos en casa. Los duelos ante el Burgos y el Eibar en una semana acabaron de evidenciar los problemas.

Con todo ello, el equipo liderado por Eva Sánchez-Céspedes, responsable del mantenimiento de los campos del Sporting, ha ido utilizando herramientas como un novedoso tratamiento con enzimas. El club confía en que el uso de biocatalizadores sea también un impulso para que los futbolitas vuelvan a contar con el campo en un estado óptimo lo antes posible. Ha sido una de las demandas no solo de Rubén Albés, que lo hizo público durante la rueda de prensa posterior al empate ante el Eibar. También los jugadores han compartido su malestar por cómo han encontrado el campo en las últimas ocasiones.

El cuidado del verde se lleva con mimo. Siempre, pero especialmente ahora. Nada más terminar el partido ante el Eibar se iniciaron tareas de recuperación, una práctica habitual. Paralelamente se han hecho trabajos periódicos de resiembra y recebo para contribuir a la uniformidad y buena salud de la ahora afectada alfombra del municipal gijonés. Todo esto junto a la utilización diaria de lámparas de calor, otra de las inversiones realizadas por Orlegi para igualar el cuidado de El Molinón al de los mejores clubes del fútbol español.

No está siendo la mejor temporada para el estado del césped del municipal gijonés. Lo cierto es que la enfermedad aparecida en diciembre llegó tras unos primeros meses en los que el verde no estaba mostrando la misma imagen que tuvo, por ejemplo, durante la campaña anterior. La altas temperaturas del pasado verano ya encendieron las alarmas entre los profesionales encargados de su mantenimiento. Tuvo su reflejo no solo en Gijón, también en varios de los campos de otros equipos del norte. Un ejemplo fue el del Racing de Santander, obligado a replantarlo en dos ocasiones. El césped de El Molinón empezó a levantarse en las primeras jornadas, motivando una mayor atención sobre este aspecto entre los meses de agosto a diciembre.

Orlegi ha llevado también a Mareo su atención al estado de los terrenos de juego. Su llegada motivó que tres de los nueve campos de las instalaciones rojiblancas pasaran a ser híbridos, concretamente el 1, 2 y 4. Los dos primeros son sobre los que trabaja, habitualmente, el primer equipo. En los tres casos los resultados han sido, hasta el momento, más que satisfactorios. Ahora, existe confianza en que las enzimas acaben siendo aliadas para recuperar el mejor verde en El Molinón. La remontada también es cosa del césped.

