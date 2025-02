Las dos formas del Sporting de ver el vaso: motivos para el optimismo y pesimismo

Autor del "confiar, confiar y confiar", Albés trasladó tras el empate contra el Eibar un mensaje optimista con las opciones de remontar que tiene el Sporting. "Desde dentro somos los que tenemos que creer en que el vaso está medio lleno", afirmó el técnico gallego, afanado en dar valor al botín, escaso en apariencia, sobre todo por los condicionantes del partido, pero que al menos permite que el equipo encadene dos jornadas consecutivas sumando. Estos son algunos de los motivos del técnico vigués para creer en la remontada.

Motivos para el optimismo

Cuatro puntos de seis. El empate contra el Eibar dejó un sabor amargo. La gente se fue de El Molinón con la sensación de oportunidad perdida, ante la incapacidad de ganar a un equipo que jugó con diez prácticamente toda la segunda parte. Desde el panorama numérico, el equipo sumó por segunda semana seguida. Ya encadena cuatro puntos de seis.

Mejor promedio. El Sporting tiene un mejor promedio que en la primera vuelta, aunque las diferencias son mínimas: suma seis puntos en los cinco encuentros de la segunda vuelta. En la primera fase del campeonato solo había hecho cinco. Solo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros.

Recuperación defensiva. Los de Albés han pasado de encajar doce goles en seis partidos (dos por partido), a encadenar ahora dos encuentros sin encajar. Desde el 1 de diciembre (ante el Córdoba) no lograban sellar su portería. La defensa se ha recuperado a través de la pareja de centrales Maras-Diego Sánchez. Es la primera vez que el equipo deja dos encuentros seguidos su portería a cero.El efecto Nico. El club tiene depositas grandes expectativas en Nico Serrano, además de en Dotor. Aunque el extremo del Athletic no tuvo su tarde ante el Eibar, sí fue diferencial ante el Burgos. También el centrocampista del Celta. Si Serrano da un salto de calidad, y es capaz de mezclar bien con Otero y Dubasin (aún no han jugado juntos), el equipo puede crecer en ataque.

De la misma manera, muchos sportinguistas son pesimistas con las opciones de remontar. ¿Por qué? Estos son algunos motivos que impiden creer.

Motivos para el pesimismo

Bagaje de puntos. El Sporting de Albés lleva 36 puntos. Ha ganado 9 partidos, empatado otros 9 y perdido 8. Mientras que a estas alturas de la pasada campaña, con Ramírez en el banquillo, sumaba ya 42. Había ganado 11, empatado 9 y perdido 6.

Distancia con el play-off. La diferencia con la promoción es ya importante. Si el Oviedo gana hoy al Eldense, la distancia con el sexto se puede ir a los 9 puntos. Son tres partidos. Y quedan 16 en juego. Es mucha distancia.

Las áreas. El equipo tiene carencias donde se definen los partidos: es el noveno más goleador y el octavo que menos encaja. O lo que es lo mismo: no destaca en nada.

