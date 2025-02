El Sporting se cuela en la New York Fashion Week

"Primer día en New York Fashion Week utilizando la bufanda del mejor equipo del mundo, Real Sporting de Gijón". El club rojiblanco se ha colado en uno de los grandes eventos de la moda a nivel mundial de una manera muy singular. La gijonesa Marta Camin ha acudido al evento luciendo un look más que sportinguista ejerciendo así la "representación" del conjunto rojiblanco en la capital de los más novedosos y arriesgados diseños durante estos días. Con una bufanda del Sporting en torno a su pelo, la asturiana ha compartido imágenes en sus redes sociales sobre cómo ha lucido con orgullo los colores de su equipo y de "mi tierrina".

"Cuando encontré esta bufanda en un cajón (no os voy a contar de dónde salió), supe que tenía que traerla. La combinación de colores me parece una fantasía y, por lo visto, a la gente le está contando. Porque si algo tiene NYFW, es que es pura locura, creatividaed y cero relajación", detalla Camin en uno de sus post. Marta Camin (Gijón, 1997), más conocida como @immartacamin en TikTok, fue nombrada en diciembre de 2022 la nueva gurú revelación de la moda en esta plataforma. En ella comparte inquietudes, gustos y también tendencias que la han llevado estos días a vivir desde dentro la New York Fashion Week presumiendo de sportinguismo.