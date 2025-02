El recado del presidente del Racing al Sporting por Nico Serrano: "Terminó yendo a lo más fácil"

El presidente del Racing de Santander ha mandado un recado al Sporting a cuenta de Nico Serrano. Manolo Higuera ha reconocido públicamente el interés del cuadro cántabro en incorporar al navarro, y ha dado su versión sobre las razones que llevaron a que el jugador se decidiera, finalmente, por jugar en El Molinón. El foco lo ha puesto en que tomó el camino más "fácil", deslizando que en Gijón encontraría menos competencia que la existente actualmente en El Molinón.

"Nico era una de las opciones, pero Nico tenía un imponderable y es que él quería jugar por la banda izquierda. En la izquierda es la posición más difícil junto a la derecha para tener continuidad en el Racing y la verdad es que fue él. Nosotros estuvimos hasta el final como opción, pero terminó yendo a la opción más fácil", explicó Manolo Higuera durante una entrevista concedida a la cadena de radio "Teiba Fm".

En esa línea, deslizó que era el Sporting donde sí le aseguraban los minutos que solicitaba (el contrato del futbolista también incluye una penalización al Sporting si no alcanza una cifra determinada de participación). "Era donde le garantizaban los minutos a Nico, cuanto más alto es el nivel de los equipos, más complicado es garantizar minutos. Eso a los jugadores jóvenes, que quieren demostrar a su club de origen pues resulta más complicado", continuó el dirigente racinguista.

David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, ya respondió a la cuestión sobre la cláusula de penalización en la cesión de Nico Serrano. "Los minutos se los tienen que ganar. Si finalmente surge como pensamos, estaremos alineados con las situaciones contractuales. O no. La prioridad es la parte deportivas. El míster es quien decide quién y cuánto juega y no lo hablamos con él", explicó.

En ese sentido, Rubén Albés también señaló desconocer cualquier detalle sobre el navarro relacionado a su contrato. "No conozco ninguna cláusula. Nadie me lo ha transmitido. Como entrenador voy a poner los que son mejores. Si juega Nico será porque se lo está ganando en el campo y es lo mejor para el colectivo y para el club. Y si no juega, es porque hay otro mejor. Aquí no hay salvadores, hay futbolistas buenos. Digo la verdad. A veces es mejor saber menos", aseguró el entrenador del Sporting.